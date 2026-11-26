W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym białostockiej Śniadecji będą przebywać chorzy wentylowani mechanicznie - osoby w bardzo poważnym stanie, które wymagają ciągłego lub okresowego wsparcia oddechowego. Na razie jest tam osiem łóżek i siedem respiratorów transportowych pozyskanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Pierwszy krok w odbudowie opieki długoterminowej

W nowym ZOL-u zostaną położeni pacjenci, którzy już nie kwalifikują się do Oddziału Intensywnej Terapii, ale ich stan jest na tyle groźny, że potrzebują stałego nadzoru medyków.

Zdecydowana większość tych pacjentów musiała, niestety, celem uzyskania tej opieki wyjeżdżać poza nasze województwo - mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, Bogdan Kalicki.

A to powodowało różne problemy, od logistycznych po utrudniony kontakt chorych z rodziną.

Po 6 latach ZOL wraca do Białegostoku

W naszym województwie od lat brakowało tego rodzaju opieki. Wcześniej Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny działał w jednostce Śniadecji przy ulicy Wołodyjowskiego, jednak w 2020 roku decyzją ówczesnego wojewody Bohdana Paszkowskiego placówka została przekształcona w szpital COVID-owy. Po opanowaniu pandemii Zakład został przekształcony w poradnię.

W 2023 roku wraz z panem wiceprezydentem Nikitorowiczem apelowaliśmy do ówczesnego zarządu województwa o to, aby przygotować dokumentację i aby ten Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w województwie podlaskim został przywrócony - mówił poseł Krzysztof Truskolaski.

Na ostatniej sesji Sejmik naszego województwa zdecydował, że budynek przy Wołodyjowskiego zostanie rozbudowany. Przeniosą się tam poradnie specjalistyczne i zostanie otworzony kolejny ZOL. Zarząd województwa przeznaczył półtora miliona złotych z przyszłorocznego budżetu na dokumentację projektową, kosztorysową i budowlaną tego przedsięwzięcia.

Poseł przypomniał, że dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze zostaną otwarte także w innych częściach regionu - w Sejnach, Mońkach, Sokółce i innych miejscowościach.

Dochodowy ZOL?

Radny sejmiku województwa podlaskiego Bogusław Dębski zwrócił uwagę, że poprzedni ZOL przynosił rocznie straty rzędu miliona złotych. Nowa placówka ma jednak przynosić zyski.

Aby ZOL-e były dochodowe, trzeba obudować je kolejnymi usługami, diagnozować tam chorych, wspomagać ich psychiatrycznie. I z tych dodatkowych usług szpital mógłby czerpać korzyści finansowe - mówił radny.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o finansowanie białostockiego ZOL-u jest zawarta do czerwca 2028 roku.