Zrzucił niemowlęciem o podłogę. Ojciec aresztowany. Dziecko w cięzkim stanie

Paweł Jakubowski
Ewa Horosz
2026-06-22 14:01

Szokujące doniesienia z powiatu augustowskiego. Ojciec rzucił kilkumiesięcznym niemowlęciem. 27 latek usłyszał zarzuty.

Czarno-biała czapka policyjna z polskim orłem i odznaką POLICJA oraz czarny radar do mierzenia prędkości leżące na przedniej szybie radiowozu. Na dachu samochodu widoczne niebieskie światła sygnalizacyjne z napisem POLICJA. Artykuł o aresztowaniu ojca za rzucenie dzieckiem o podłogę na naszym portalu.
Autor: Dziecko/ Materiały prasowe

Usiłowanie zabójstwa 6-miesięcznego dziecka

Prokuratura Rejonowa w Augustowie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 6-miesięcznego dziecka, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego.  Zdarzenie miało miejsce 10 czerwca. Według ustaleń biegłych 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę.

      - Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala, gdzie przebywa nadal - informuje Wojciech Piktel rzecznik  Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. 

Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona, natomiast ojcu prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 27 -latek został  aresztowany okres trzech miesięcy.

Grozi mu od 10 do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienia wolności.

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