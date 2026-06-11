109 zarzutów dla 15-latka. Podpiął się do karty kredytowej jednej z firm.

Na trop chłopaka wpadki białostoccy kryminalni, którzy ustalili, że 15-latek zalogował się na konto jednej z firm i przy użyciu podpiętej do tego konta karty kredytowej dokonywał zakupów.

21 transakcji

Nastolatek korzystał z karty przez prawie dwa miesiące i wykonał 21 operacji. Chłopiec kupował głównie doładowania do gier, napoje energetyczne, słodycze czy słuchawki. Z konta firmy wyparowało ponad 1300 złotych.

- W 88 przypadkach tych transakcji nie udało mu się sfinalizować m.in. ze względu na brak środków na karcie - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Usłyszał 109 czynów karalnych, do których się przyznał. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny.