109 zarzutów dla 15-latka. Podpiął się do karty kredytowej jednej z firm.

Paweł Jakubowski
2026-06-11 12:04

Nastolatek naciągnął jedną z podlaskich firm. Za pomocą karty kredytowej wykonał 21 transakcji kupując głównie doładowania gier, napoje energetyczne i słodycze.

Policja

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Autor: Podlaska Policja / Materiały prasowe

Na trop chłopaka wpadki białostoccy kryminalni, którzy ustalili, że 15-latek zalogował się na konto jednej z firm i przy użyciu podpiętej do tego konta karty kredytowej dokonywał zakupów.

21 transakcji

Nastolatek korzystał z karty przez prawie dwa miesiące i wykonał 21  operacji. Chłopiec kupował głównie doładowania do gier, napoje energetyczne, słodycze czy słuchawki. Z konta firmy wyparowało ponad 1300 złotych.

-  W 88 przypadkach tych transakcji nie udało mu się sfinalizować m.in. ze względu na brak środków na karcie - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Usłyszał 109 czynów karalnych, do których się przyznał. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny.

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