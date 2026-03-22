Znamy kolejne dwie gwiazdy, które zarają na Juwenaliach w Białymstoku

Bletka

Na scenie muzycznej zaczęła być rozpoznawalna jakieś 3 lata temu, kiedy nagrała wspólnie z Kizo utwór „Taxi”. Singel otrzymał status potrójnie diamentowej płyty. Następnie Bletka zasłynęła z kawałka „Hero”, również stworzony wspólnie z Kizo.

Maryla Rodowicz

Tej artystki chyba nie trzeba nikomu przestawiać. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę polskiego show-biznesu. Przełamuje wszelkie bariery, bo parę miesięcy temu skończyła 80 lat, a w tym roku chce zagrać kilkadziesiąt koncertów.

Juwenalia 2026. Białystok

Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Na dwóch scenach pojawią się gwiazdy muzyki popowej, hiphopowej oraz legendarne grupy.

Juwenalia. Kto zagra?

15.05.2026

Jan Rapowanie

Pro8l3m

Sentino

Bracia Figo Fagot

Dżem

Figo i Samogony

Cjalis

16.05.2026