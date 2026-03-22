Znamy kolejne dwie gwiazdy, które zarają na Juwenaliach w Białymstoku

Paweł Jakubowski
2026-03-22 8:13

Między artystkami jest ponad 50 lat różnicy. Obie panie pojawią się na scenie w Białymstoku 16 maja. Na Juwenaliach zagrają Bletka i Maryla Rodowicz.

Na scenie muzycznej zaczęła być rozpoznawalna jakieś 3 lata temu, kiedy nagrała wspólnie z Kizo utwór „Taxi”.  Singel otrzymał status potrójnie diamentowej płyty. Następnie Bletka zasłynęła z kawałka „Hero”, również stworzony wspólnie z Kizo.

Maryla Rodowicz

Tej artystki chyba nie trzeba nikomu przestawiać. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę polskiego show-biznesu. Przełamuje wszelkie bariery, bo parę miesięcy temu skończyła 80 lat, a w tym roku chce zagrać kilkadziesiąt koncertów.

Juwenalia 2026. Białystok

Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Na dwóch scenach pojawią się gwiazdy muzyki popowej, hiphopowej oraz legendarne grupy.

Juwenalia. Kto zagra?

15.05.2026

  • Jan Rapowanie
  • Pro8l3m
  • Sentino
  • Bracia Figo Fagot
  • Dżem
  • Figo i Samogony
  • Cjalis

16.05.2026

  • Malik Montana
  • Bambi
  • Kacperczyk
  • Lady Pank
  • Pezet 
  • Bletka
  • Maryla Rodowicz
