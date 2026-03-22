Znamy kolejne dwie gwiazdy, które zarają na Juwenaliach w Białymstoku

Bletka
Na scenie muzycznej zaczęła być rozpoznawalna jakieś 3 lata temu, kiedy nagrała wspólnie z Kizo utwór „Taxi”. Singel otrzymał status potrójnie diamentowej płyty. Następnie Bletka zasłynęła z kawałka „Hero”, również stworzony wspólnie z Kizo.
Maryla Rodowicz
Tej artystki chyba nie trzeba nikomu przestawiać. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę polskiego show-biznesu. Przełamuje wszelkie bariery, bo parę miesięcy temu skończyła 80 lat, a w tym roku chce zagrać kilkadziesiąt koncertów.
Juwenalia 2026. Białystok
Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Na dwóch scenach pojawią się gwiazdy muzyki popowej, hiphopowej oraz legendarne grupy.
Juwenalia. Kto zagra?
15.05.2026
- Jan Rapowanie
- Pro8l3m
- Sentino
- Bracia Figo Fagot
- Dżem
- Figo i Samogony
- Cjalis
16.05.2026
- Malik Montana
- Bambi
- Kacperczyk
- Lady Pank
- Pezet
- Bletka
- Maryla Rodowicz