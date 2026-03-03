Zatrzymany za rozboje w Kolnie i Zambrowie. Wpadł w Wielkiej Brytanii po 16 latach

Brutalne rozboje w Kolnie i Zambrowie. Tak działał poszukiwany 36-latek

Historia przestępczej działalności 36-latka sięga 2009 roku, kiedy to wspólnie z kompanami dopuścił się serii napadów na terenie województwa podlaskiego. Sprawcy, poruszając się Peugeotem, najpierw zaatakowali w Kolnie, gdzie grozili swoim ofiarom drewnianymi pałkami bejsbolowymi. Gdy zastraszanie nie przynosiło skutku, przechodzili do ataku fizycznego, zabierając wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Tego samego dnia grupa przeniosła swoją działalność do Zambrowa, gdzie w podobny sposób zaatakowała kolejnych pięć osób, kradnąc telefony komórkowe oraz portfele z dokumentami i gotówką.

Wyrok i 16 lat w ukryciu. Europejski Nakaz Aresztowania za przestępcą

Sprawiedliwość dosięgła sprawców w 2010 roku, kiedy zapadł prawomocny wyrok skazujący ich za dokonane rozboje. Mężczyzna miał spędzić za kratami 2,5 roku, jednak postanowił uniknąć kary i rozpoczął wieloletnie ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Jak ustalili policjanci z komendy wojewódzkiej, skazany opuścił terytorium Polski i schronił się za granicą. W związku z tym za 36-latkiem wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania, co pozwoliło na rozpoczęcie międzynarodowych poszukiwań.

Akcja "łowców cieni" w Wielkiej Brytanii. Poszukiwany zatrzymany po latach

Mimo że poszukiwany przez lata skutecznie zacierał za sobą ślady i często zmieniał miejsce pobytu, nie umknął uwadze podlaskich "łowców cieni". Specjalna jednostka z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Białymstoku precyzyjnie ustaliła, że 36-latek przebywa na terenie Wielkiej Brytanii. Informacje te niezwłocznie przekazano brytyjskim służbom, które dokonały zatrzymania zaskoczonego mężczyzny. Ostatecznie, po 16 latach od wydania wyroku, przestępca został przetransportowany do Polski wojskowym samolotem i osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Źródło: Policja.pl

Nowoczesny gmach dla studentów UwB. Uczelnia planuje kolejne inwestycje [GALERIA]

7