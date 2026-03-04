Afimico Pululu wśród najlepszych piłkarzy 23. kolejki Ekstraklasy

Paweł Jakubowski
2026-03-04 10:36

PKO BP Ekstraklasa opublikowała najlepszą XI 23. kolejki i nie zabrakło w niej miejsca dla napastnika Jagiellonii Białystok,

Afimico Pululu

i

Autor: Jagiellonia Białystok/Mariusz Piotrowski/ Materiały prasowe Pululu

Afimico Pululu na nominację zasłużył dobrym występem w meczu z Legią Warszawa. Szalone widowisko zakończyło się remisem 2:2, chociaż gole strzelali tylko zawodnicy Dumy Podlasia.

Gol i asysta

Snajper Jagi najpierw zanotował asystę drugiego stopnia przy golu Leona Flacha, a następnie zdobył gola dobijając strzał Kajetana Szmyta. To juz kolejna nominacja dla Pululu, który był tez wybrany do najlepszej jedenastki 19. kolejki

Z Lechią

Jagiellonia w najbliższy piątek zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. 

Ekipa Adriana Siemieńca jest liderem tabeli. 

Przeczytaj także:
Afimico Pululu wśród najlepszych piłkarzy 19. kolejki Ekstraklasy
WaluśKraksaKryzys: Alkohol dawał uśmierzenie. To nie zawsze są sceny jak z filmu Smarzowskiego | Mellina