Nauczycielka zabiła 11-letniego ucznia w szkole. To miała być zemsta na jego ojcu. "Byli kochankami"

Do tragicznych wydarzeń doszło 25 kwietnia 2001 roku w Czarnej Białostockiej, miejscowości położonej w pobliżu stolicy Podlasia. To właśnie tam wychowała się Mariola M., której życiorys na pierwszy rzut oka wyglądał na pasmo sukcesów. Kobieta wywodziła się z zamożnego domu, cieszyła się wsparciem finansowym rodziców i nie musiała martwić się o byt. Duma rodziny stała się jeszcze większa, gdy Mariola zdecydowała się na pracę w szkole, co w lokalnej społeczności wiązało się z dużym prestiżem i powszechnym szacunkiem.

Edukacja przebiegała u niej wzorowo, a studia ukończyła z wyróżnieniem, co szybko zaowocowało etatem nauczycielki nauczania początkowego. Niestety, powodzenie zawodowe nie szło w parze ze szczęściem w miłości. Choć Mariola M. uchodziła za atrakcyjną i inteligentną osobę, wciąż pozostawała samotna. W małym miasteczku taki stan rzeczy szybko stał się pożywką dla plotek. Mieszkańcy zastanawiali się, dlaczego nauczycielka nie ułożyła sobie życia, podczas gdy jej rówieśnicy zakładali już rodziny.

Romans nauczycielki z przewodniczącym rady rodziców. Jerzy P. miał żonę i dzieci

Przełom nastąpił w 1997 roku, kiedy na horyzoncie pojawił się Jerzy P., majętny przedsiębiorca i przewodniczący rady rodziców w placówce, gdzie pracowała Mariola. Mężczyzna błyskawicznie zwrócił na siebie uwagę pedagożki. Fakt, że posiadał żonę oraz troje dzieci, nie stanowił przeszkody. Między tą dwójką narodziło się uczucie, które szybko przerodziło się w burzliwy romans.

Według zeznań składanych później przez oskarżoną, kochanek wielokrotnie zapewniał ją o zamiarze odejścia od małżonki. Gdy jednak Mariola naciskała na konkrety, Jerzy P. unikał tematu. Kobieta starała się nie wywierać zbyt dużej presji, obawiając się utraty ukochanego, który wciąż był mocno związany z domem. Mężczyzna miał dwie dorosłe córki oraz najmłodszego syna, 11-letniego Piotra, który był jego oczkiem w głowie.

Śledczy przypuszczali, że to właśnie ze względu na dobro syna biznesmen zwlekał z decyzją o rozwodzie. Obawiał się, że chłopiec nie udźwignie rozpadu rodziny. Mariola M. początkowo łudziła się, że gdy Piotr podrośnie, obietnica wspólnego życia zostanie spełniona, jednak z czasem jej cierpliwość zaczęła się wyczerpywać.

Ukrywany przez cztery lata związek w końcu przestał być tajemnicą, a w Czarnej Białostockiej zawrzało. Opinia o Marioli M. zmieniła się diametralnie – z cenionej nauczycielki stała się wrogiem publicznym numer jeden. Oskarżano ją o rozbijanie rodziny i cyniczne uwiedzenie bogatego mężczyzny. Dawni przyjaciele zerwali z nią kontakty, a życie kobiety zamieniło się w koszmar pełen głuchych telefonów i anonimowych pogróżek.

Mimo narastającej fali nienawiści otoczenia Mariola wciąż mogła liczyć na bezwarunkową miłość swoich rodziców oraz obecność Jerzego P. To jednak nie wystarczało, by zatrzymać postępującą degradację psychiczną. Kobieta trwała przy kochanku, ignorując nawet błagania własnej matki, która namawiała ją do zakończenia tej toksycznej relacji.

Koniec romansu i plan zemsty na 11-letnim synu kochanka

Decyzja Jerzego P. o zakończeniu związku po czterech latach była dla nauczycielki ciosem ostatecznym. Kobieta nie potrafiła pogodzić się z odrzuceniem, a jej nadzieje na założenie nowej rodziny legły w gruzach. Mariola M. nękała byłego partnera, próbując wymusić powrót, jednak on pozostawał niewzruszony. To właśnie w tym momencie, w umyśle zranionej i odrzuconej kobiety, zrodził się potworny plan odwetu.

Dzień przed tragedią, 24 kwietnia 2001 roku, Mariola M. doprowadziła do konfrontacji z żoną biznesmena, licząc, że wywołany skandal zniszczy ich małżeństwo. Gdy ten manewr nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, kobieta skierowała swoją uwagę na najczulszy punkt byłego kochanka. Celem ataku stał się jego 11-letni syn, Piotr.

Chłopiec był uczniem czwartej klasy w tej samej szkole, w której uczyła Mariola. Mimo młodego wieku Piotr był świadomy sytuacji rodzinnej. Wiedział, że jego ojciec nie był wierny matce, i doskonale rozpoznawał kobietę, która była przyczyną tych problemów.

Feralnego dnia, 25 kwietnia, nauczycielka zjawiła się w pracy wcześniej niż zwykle, by przygotować zasadzkę. Zdobyła klucze do gabinetu higienistki i poprosiła przypadkowych uczniów o przywołanie Piotra. Chłopiec, nie podejrzewając podstępu, wykonał polecenie pedagoga i udał się we wskazane miejsce.

Gdy tylko dziecko weszło do środka, drzwi zostały zamknięte na klucz. Co dokładnie wydarzyło się w czterech ścianach gabinetu, pozostaje kwestią domysłów. Świadkowie wspominali o dobiegających ze środka krzykach, sugerujących kłótnię. Czy Mariola M. obwiniała 11-latka o rozpad jej związku z Jerzym? Czy widziała w nim przeszkodę do szczęścia? Te pytania do dziś pozostają bez pełnej odpowiedzi.

Mariola M. użyła noża do tapet. Tragiczna śmierć Piotrusia w szkole

W gabinecie rozegrał się horror. Kobieta wyciągnęła nóż introligatorski i rzuciła się na bezbronnego ucznia. Piotr próbował walczyć o życie, ale w starciu z dorosłą, uzbrojoną osobą był bez szans. Zadała mu serię ciosów, celując głównie w głowę oraz szyję dziecka.

Zaniepokojeni hałasem świadkowie próbowali dostać się do pomieszczenia, a gdy zauważyli krew wypływającą spod drzwi, jeden z pedagogów zdecydował się je wyważyć. Oczom zebranych ukazał się makabryczny widok. Piotr z podciętym gardłem krztusił się własną krwią. Mimo że w momencie odnalezienia jeszcze żył, obrażenia okazały się śmiertelne. Chłopiec zmarł przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego.

Wybuch paniki i koncentracja na ratowaniu dziecka dały sprawczyni czas na ucieczkę. Zanim ktokolwiek zdołał zareagować, Mariola M. opuściła teren szkoły. Lokalna społeczność była wstrząśnięta. Fakt, że lubiana nauczycielka z zimną krwią zamordowała niewinnego 11-latka, wydawał się mieszkańcom czymś absolutnie nierealnym.

Okrutna zemsta uderzyła w Jerzego P. z potworną siłą. Mężczyzna, pogrążony w rozpaczy i poczuciu winy za zaistniałą sytuację, przeszedł załamanie nerwowe. Jego stan psychiczny był na tyle ciężki, że nie był w stanie uczestniczyć w pogrzebie własnego syna, który odbył się dwa dni po zbrodni.

Za morderczynią natychmiast rozesłano list gończy. Obława trwała krótko – po dwóch dniach ukrywania się Mariola M. skontaktowała się z siostrą, co doprowadziło do jej zatrzymania. Kobieta oddała się w ręce funkcjonariuszy CBŚ i trafiła do aresztu, przyznając się do popełnienia czynu.

Wyrok dla morderczyni z Czarnej Białostockiej. Kiedy Mariola M. wyjdzie na wolność?

Proces przebiegł błyskawicznie, a prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżona linia obrony opierała się na działaniu w silnym wzburzeniu emocjonalnym, za które winiła kochanka. Twierdziła również, że tuż przed atakiem Piotr zachowywał się wobec niej niegrzecznie i obarczał winą za kłopoty rodziców. Sugerowała nawet, że to 11-latek stał za nękaniem jej telefonami, jednak śledztwo nie potwierdziło tych rewelacji.

Sąd nie dał wiary tłumaczeniom obrońcy, który wnosił o uznanie zbrodni w afekcie. Wymiar sprawiedliwości uznał działanie nauczycielki za zaplanowane z zimną krwią morderstwo. Na niekorzyść oskarżonej przemawiał również fakt, że podczas rozpraw nie okazała ona ani cienia skruchy czy żalu za odebranie życia dziecku.

Wyrok był surowy – 25 lat pozbawienia wolności. Według wyliczeń, kara Marioli M. powinna dobiec końca w 2026 roku. Obecnie w mediach brakuje wiarygodnych informacji na temat tego, czy kobieta opuściła już zakład karny i jak potoczyły się jej dalsze losy.