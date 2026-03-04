Zaginęła 15-latka z Białegostoku. Nie ma z nią kontaku od soboty

Paweł Jakubowski
2026-03-04 9:10

Podlascy policjanci i rodzina poszukują zaginionej 15-latki Magdalena Hapunik. Od soboty (28.02) nie ma z nią żadnego kontaktu.

O zaginięciu 15-latki policjanci z Komisariatu Policji I w Białymstoku zostali zawiadomieni w poniedziałek 2 marca. Według informacji rodziny dziewczyna ostatni raz nawiązała kontakt w sobotę 28 lutego. 

Rysopis zaginionej:

Dziewczyna ma około 155 cm wzrostu i włosy koloru blond. Jest szczupłej budowy ciała, oczy niebieskieW dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę z kapturem, czarne spodnie, czarno-białe sportowe buty i czarny szkolny plecak.

Policja prosi o pomoc

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 15-latki proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji

