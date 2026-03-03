Bal Charytatywny "Podlaskie Baśnie"

6 marca o godz. 19:00 w Majątku Howieny w Pomigaczach odbędzie się wyjątkowy bal charytatywny. Cel jest szczytny - cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Zosi Lewandowskiej.

Kolacja, koncerty, licytacje

Bal poprowadzi doskonale wszystkim znany i niezwykle charyzmatyczny Cezary Pazura z Klaudią Halejcio u boku. Goście - przedstawiciele świata biznesu, kultury, mediów oraz osoby zaangażowane społecznie - będą mogli skosztować wyjątkowej, przygotowanej specjalnie na ten wieczór kolacji degustacyjnej. Wśród gości specjalnych pojawią się m.in. Krzysztof Stanowski i Łukasz Litewka

Na scenie wystąpią LemON, Ania Dąbrowska oraz duet Sw@da x Niczos.

Kluczowym elementem wieczoru będą licytacje, a do wylicytowania prawdziwe perełki, m.in. kolacja z Cezarym i Edytą Pazurą, lekcje hiszpańskiego z gwiazdą Jagiellonii Białystok Jesusem Imazem oraz bilety VIP na mecz reprezentacji Polski.

Na co choruje Zosia?

Dziewczynka walczy z agresywnym nowotworem wątroby IV stopnia. Szansą na jej ratunek jest innowacyjna terapia CAR-T Cell w Stanach Zjednoczonych. Dochód z balu w całości zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów leczenia, transportu medycznego oraz dalszej rehabilitacji.

Jak wziąć udział?

Udział w balu ma formę darowizny. Bilet-cegiełka kosztuje 1000 zł, a wpłaty przyjmowane są za pośrednictwem serwisu Siepomaga. Link do zbiórki na rzecz Zosi tutaj.

Więcej o balu mówi w rozmowie z Radiem ESKA Białystok Katarzyna Kisiel z Kuchni Vikinga, która jest organizatorem imprezy. Posłuchajcie!