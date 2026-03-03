Szkolny hejt zostaje z nami na całe życie. Jak mu przeciwdziałać? Siadajcie na Żółtej Kanapie i dowiedzcie się!

Pierwsze spotkanie w ramach nowego sezonu Żółtej Kanapy będzie w kawiarni Fama koło kina Forum w Białymstoku. To już w sobotę 14 marca o godz. 12. Głos zabiorą nie tylko eksperci, ale też młodzież, która opowie o swoich doświadczeniach z hejtem w sieci. Spotkanie jest otwarte dla publiczności, każdy może na nie przyjść.

Żółta Kanapa

Projekt pod hasłem "Żółta Kanapa" powstał z inicjatywy Rady Kobiet przy Prezydencie Białegostoku. Celem jest szerzenie wiedzy o zdrowiu psychicznym. To seria podcastów (dostępnych na YouTubie i Spotifaju), w których eksperci dzielą się swoją wiedzą w różnych zagadnieniach z tej sfery. Poprzednie sezony poruszały tematy stresu, toksycznych związków, kobiecego sukcesu czy współuzależnienia.

Najnowszy sezon będzie poświęcony hejtowi w sieci wśród młodzieży. Zaplanowane są cztery spotkania. Podczas konferencji prasowej inaugurującej trzecią edycję projektu głos na ten temat zabrali eksperci i władze naszego miasta.

W dobie internetu hejt nigdy się nie kończy

- W dobie social mediów przed hejtem nie da się uciec. Opinia rówieśników jest fundamentem samooceny, a ataki są odbierane przez młodzież jako odrzucenie przez grupę - mówił prezydent Białegostoku, Tadeusz Trukolaski.

Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z tak zwanym "hejtem w białych rękawiczkach". Bez wulgaryzmów, wyzwisk, bez krytyki wyrażonej wprost, za to udającej troskę i udzielanie dobrych rad.

- Taki hejt często przybiera szaty obrony moralności, wartości, pewnych postaw społecznych. Ale celem i tak jest deprecjacja danej osoby, czy wręcz jej anihilacja - mówił podczas konferencji rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcin Moniuszko.

Hejt to nie tylko problem ofiar

Paradoksem jest, że z negatywnymi skutkami hejtu zmagają się nie tylko jego ofiary, ale też oprawcy, a także bierni świadkowie.

- W takich sytuacjach wszyscy obecni uczą się, że świat jest groźny. Że albo cię "zjedzą", albo będziesz tym, który uczestniczy w prześladowaniu innych - mówi psychoterapeuta Artur Brzeziński.

Hejt, którego doświadczyliśmy w szkole może zostawić piętno, które będziemy nosić całe życie.

- To się czasem bagatelizuje - dodaje Brzeziński. - "A, mnie tam w szkole trochę gnębili." Tylko, że to "trochę gnębili" powoduje problemy psychiczne, które zostają w przyszłości na wiele lat.

Usiądź wygodnie i zadbaj o zdrowie psychiczne

Poprzednie sezony Żółtej Kanapy znajdziecie na YouTubie Miasta Białystok. Do obejrzenia jest już 10 odcinków.

Kampania wystartowała 21 listopada 2024r. i jest realizowana przez Miasto Białystok, dzięki inicjatywie Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Partnerami przedsięwzięcia są Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, a także Podlaski Oddział NFZ.

W tym roku miasto wspiera projekt kwotą 250 tys. zł.