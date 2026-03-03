Zanurz się w świecie klocków. Nadciąga BRICKSTOK

7 i 8 marca Białystok stanie się stolicą klocków. II edycja festiwalu BRICKSTOK zgromadzi fanów z całej Polski, najpopularniejszych influencerów, youtuberów i mistrzów budowania z klocków. To wszystko na Chorten Arenie.

Goście specjalni

Festiwal poprowadzą Łukasz Więcek, Laura Mancewicz i Karolek Kolorek. A wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poskładanny, BrickFun, Maciej i Klocki, Lord of the Bricks czy Rafzub. Będzie można z nimi porozmawiać, dostać autografy i zrobić wspólne fotki.

Imponujące budowle

Na festiwalu swoje prace zaprezentują twórcy z całej Polski. Wśród budowli będą oczywiście lokalne akcenty. To m.in. Pałac Branickich, Kościół św. Rocha czy podlaska cerkiew. Ponadto premierowo zobaczymy najnowsze dzieło Łukasza Więcka, znanego jako Lukas Data.

Strefa Budowania

Podczas festiwalu będzie można nie tylko oglądać, ale też stworzyć własne budowle z klocków w specjalnie przygotowanej Strefie Budowania. Do waszej dyspozycji będzie ponad 500 tys klocków! A najciekawsze budowle zostaną nagrodzone.

Festiwal Brickstock 7 i 8 marca od 10:00 do 17:00 na Chorten Arenie. A więcej o zaplanowanych atrakcjach mówią organizatorzy - Łukasz i Ewelina Więcek. Posłuchajcie!