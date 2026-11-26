Zaginiony 18-letni Filip Jabłoński ma około 165 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Młody mężczyzna ma niebieskie oczy oraz sięgające do ramion falowane blond włosy, a na co dzień nosi okulary. Funkcjonariusze nie dysponują informacjami o jego ubiorze.

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Jak przekazała sierżant sztabowy Monika Dmochowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, poszukiwania nastolatka prowadzą mundurowi z Komisariatu Policji w Wasilkowie. Służby apelują do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 18-latka, o zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji lub kontakt pod numerem alarmowym 112, ponieważ od wyjścia z domu pod koniec października chłopak nie wrócił i nie odezwał się do rodziny, której wcześniej zapowiadał wyjazd do Hiszpanii.

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