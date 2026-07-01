Wyjechała srebrnym Fiatem Punto i zniknęła. Zaginęła 45-letnia Kaja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce prowadzą poszukiwania zaginionej Kai Kojder-Demskiej. Kobieta po raz ostatni była widziana w niedzielę, 29 czerwca 2026 roku, około godziny 13.00 w miejscowości Piłatowszczyzna. Następnie odjechała w nieznanym kierunku srebrnym Fiatem Punto.

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu i waży około 90 kg. Ma brązowe włosy sięgające za uszy. W chwili zaginięcia ubrana była w ciemną sukienkę, ciemne buty sportowe oraz czarną nerkę zapinaną w pasie. Nosi okulary korekcyjne.

Znakiem szczególnym kobiety są dwa kolorowe tatuaże z motywem roślinnym – jeden znajduje się na lewym obojczyku, drugi na ramieniu.

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Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały Kaję Kojder-Demską lub mają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o niezwłoczny kontakt pod numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu zaginionej.

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