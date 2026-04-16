Wojsko czeka na Ciebie. W Białymstoku odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy

12 jednostek wojskowych z regionu przedstawi swoją ofertę podczas Targów Służby i Pracy, które odbędą się w piątek i sobotę [17-18.04] na Chorten Arenie w Białymstoku. Przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji udzielą szczegółowych informacji o pracy w wojsku oraz podpowiedzą jak rozpocząć swoją drogę w mundurze.

Największe wydarzenie wojskowe w regionie

Wojskowe Targi Służby i Pracy doskonała okazja, by poznać możliwości rozwoju i podjęcia służby wojskowej. Podczas wydarzenia będzie można spotkać się z żołnierzami i kadetami, porozmawiać o ścieżkach kariery oraz skorzystać z Mobilnych Punktów Rekrutacyjnych.

- To wydarzenie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego województwa i rozwoju zawodowego mieszkańców - mówi płk Dariusz Szorc szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. - To realna szansa dla młodych ludzi, którzy poszukują stabilnego zatrudnienia.

Nowoczesny sprzęt wojskowy, symulatory VR i strefa cyberbezpieczeństwa

W programie przewidziano m.in. prezentację nowoczesnego sprzętu wojskowego, treningi strzeleckie, pokazy wyszkolenia żołnierzy i kadetów oraz prezentacje nowoczesnych technologii. Ponadto pokazy dronów i symulatory VR, strefa cyberbezpieczeństwa i warsztaty techniczne i edukacyjne. Szczegółowy program wydarzenia można sprawdzić tutaj.

Wojskowe Targi Służby i Pracy 17 i 18 kwietnia od 9:00 do 17:00 na Chorten Arenie w Białymstoku.