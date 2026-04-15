Ponad 70 stacji paliw w Podlaskiem skontrolowanych. Są liczne nieprawidłowości w cenach

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza kontrole stacji paliw na terenie całego województwa. Kontrole rozpoczęto 31 marca, wraz z wejściem w życie nowych przepisów regulujących maksymalne ceny paliw.

Ponad 20 nieprawidłowości

Podlaska KAS skontrolowała już ponad 70 stacji paliw w regionie.

- Odnotowaliśmy ponad 20 przypadków przekroczenia maksymalnej ceny paliw na kontrolowanych stacjach - mówi kom. Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS. - Trwa weryfikacja tych przypadków w toku wszczętych kontroli celno-skarbowych.

Milion złotych kary

Za sprzedaż paliw w cenie wyższej niż maksymalna, wynikająca z obwieszczenia Ministerstwa Energii, przepisy prawa przewidują karę pieniężną do wysokości 1 mln zł.