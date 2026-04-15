Ponad 70 stacji paliw w Podlaskiem skontrolowanych. Są liczne nieprawidłowości w cenach

Julia Łata
2026-04-15 15:33

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 70 stacji paliw w województwie podlaskim. W ponad 20 przypadkach ceny paliw były wyższe niż urzędowe. Grozi za to kara do miliona złotych.

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza kontrole stacji paliw na terenie całego województwa. Kontrole rozpoczęto 31 marca, wraz z wejściem w życie nowych przepisów regulujących maksymalne ceny paliw.

Ponad 20 nieprawidłowości 

Podlaska KAS skontrolowała już ponad 70 stacji paliw w regionie.

 - Odnotowaliśmy ponad 20 przypadków przekroczenia maksymalnej ceny paliw na kontrolowanych stacjach - mówi kom. Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS. - Trwa weryfikacja tych przypadków w toku wszczętych kontroli celno-skarbowych. 

Milion złotych kary

Za sprzedaż paliw w cenie wyższej niż maksymalna, wynikająca z obwieszczenia Ministerstwa Energii, przepisy prawa przewidują karę pieniężną do wysokości 1 mln zł.

