Boże Ciało 2026 w Białymstoku. Procesje przejdą przez miasto [TRASA, UTRUDNIENIA]

Największa procesja przejdzie przez centrum Białegostoku

Ogólnomiejskie Uroczystości Bożego Ciała odbędą się pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Rozpoczną się o godz. 10 Mszą św. sprawowaną przed archikatedrą białostocką. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą tradycyjną procesją eucharystyczną ulicami Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła pw. św. Rocha. Uroczystości zakończą się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W czasie przejścia procesji należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu w ścisłym centrum miasta.

Utrudnienia na osiedlach. Gdzie i kiedy wystąpią?

Urząd Miejski w Białymstoku poinformował, że 4 czerwca ograniczenia w ruchu będą obowiązywały także na trasach licznych procesji parafialnych.

Od godz. 9.00 do 12.00

Procesja przejdzie ulicami:

św. Marii Kolbego,

Leopolda Staffa,

Aleksandra Węgierki,

plac Krystyny Drewnowskiej.

Od godz. 10.00 do 12.00Procesja parafii NMP Królowej Rodzin:

NMP Królowej Rodzin,

Planetarna,

Satelitarna,

Jana Heweliusza,

Jowisza,

Bacieczki,

Walerego Wróblewskiego.

Od godz. 10.00 do 13.30Procesja z parafii Niepokalanego Serca Maryi do kościoła św. Jana Chrzciciela:

ks. Stanisława Suchowolca,

Jacka Kuronia,

św. Proroka Eliasza,

Dojlidy Górne,

Stoczni Gdańskiej.

Od około godz. 10.00 do 12.30Procesja ulicami:

Wrocławską,

Lawendową,

Magnoliową,

Zielonogórską.

Od godz. 10.30 do 12.30Procesja parafii św. Jadwigi Królowej:

Słonecznikową,

gen. Władysława Sikorskiego,

Upalną.

Od godz. 10.45 do 13.00Procesja parafii NMP Matki Kościoła:

Dzielną,

Wspólną,

Kazimierza Pułaskiego,

Krętą,

ks. abp. Edwarda Kisiela.

Od godz. 10.50 do 12.30Procesja parafii Chrystusa Króla:

plac ks. Adolfa Ołdziejewskiego,

Konstantego Ciołkowskiego,

Śląską,

Pod Krzywą,

Murarską.

Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii bł. Bolesławy Lament:

Marii Dąbrowskiej,

Adama Asnyka,

Konduktorską,

Tadeusza Gajcego.

Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii św. Karola Boromeusza:

Kazimierza Pułaskiego,

Stanisława Dubois,

św. Jerzego,

Stefana Żeromskiego.

Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii św. Krzysztofa:

św. Krzysztofa,

św. Łukasza,

Szyszkową,

Chmielową,

Zawady.

Od godz. 11.00 do 13.00Procesja parafii św. Zwiastowania NMP:

Seweryna Nowakowskiego,

Jana Krzysztofa Kluka,

Józefa Chełmońskiego,

Melchiora Wańkowicza,

Wojciecha Oczki,

Adama Chętnika.

Od godz. 11.00 do 14.00Wspólna procesja parafii św. Rafała Kalinowskiego i Przemienienia Pańskiego:

Nowosielska,

Klepacka,

Barszczańska,

Watykańska,

Polowa,

ks. Stefana Girstuna,

Francuska,

Niewodnicka.

Od godz. 11.00 do 14.00Procesja parafii św. Andrzeja Boboli:

św. Andrzeja Boboli,

ks. Jerzego Popiełuszki,

Batalionów Chłopskich,

Armii Krajowej,

Bacieczki.

Od godz. 11.45 do 13.00Procesja parafii Zmartwychwstania Pańskiego:

Wysoki Stoczek,

ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego.

Od godz. 12.00 do 14.00Procesja z parafii Wszystkich Świętych do kościoła św. Kazimierza Królewicza:

Antoniuk Fabryczny,

Gajowa,

Leszczynowa.

Od godz. 17.00 do 19.30Wieczorna procesja parafii Najświętszego Serca Jezusa:

Romualda Traugutta,

Pułkowa,

Kapralska.

Utrudnienia będą miały charakter czasowy i będą związane bezpośrednio z przemarszem procesji. W wielu miejscach ruch zostanie chwilowo wstrzymany przez służby zabezpieczające uroczystości. Urzędnicy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policji i osób kierujących ruchem.