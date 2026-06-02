Boże Ciało 2026 w Białymstoku. Procesje przejdą przez miasto [TRASA, UTRUDNIENIA]

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-02 17:45

W czwartek, 4 czerwca, ulicami Białegostoku przejdą procesje związane z uroczystością Bożego Ciała. Największe wydarzenie odbędzie się w centrum miasta, ale utrudnienia w ruchu pojawią się również na wielu osiedlach. Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi ograniczeniami oraz krótkotrwałym wstrzymywaniem ruchu na trasach przemarszu wiernych.

Boże Ciało 2026 w Białymstoku. Procesje przejdą przez miasto [TRASA, UTRUDNIENIA]

i

Autor: Jacek Chlewicki

Największa procesja przejdzie przez centrum Białegostoku

Ogólnomiejskie Uroczystości Bożego Ciała odbędą się pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Rozpoczną się o godz. 10 Mszą św. sprawowaną przed archikatedrą białostocką. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą tradycyjną procesją eucharystyczną ulicami Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła pw. św. Rocha. Uroczystości zakończą się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Czytaj też: To najspokojniejsza wieś w Polsce. Podlaska perełka jest otoczona lasem

W czasie przejścia procesji należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu w ścisłym centrum miasta.

Utrudnienia na osiedlach. Gdzie i kiedy wystąpią?

Urząd Miejski w Białymstoku poinformował, że 4 czerwca ograniczenia w ruchu będą obowiązywały także na trasach licznych procesji parafialnych.

Od godz. 9.00 do 12.00

Procesja przejdzie ulicami:

  • św. Marii Kolbego,
  • Leopolda Staffa,
  • Aleksandra Węgierki,
  • plac Krystyny Drewnowskiej.

Od godz. 10.00 do 12.00Procesja parafii NMP Królowej Rodzin:

  • NMP Królowej Rodzin,
  • Planetarna,
  • Satelitarna,
  • Jana Heweliusza,
  • Jowisza,
  • Bacieczki,
  • Walerego Wróblewskiego.

Od godz. 10.00 do 13.30Procesja z parafii Niepokalanego Serca Maryi do kościoła św. Jana Chrzciciela:

  • ks. Stanisława Suchowolca,
  • Jacka Kuronia,
  • św. Proroka Eliasza,
  • Dojlidy Górne,
  • Stoczni Gdańskiej.

Od około godz. 10.00 do 12.30Procesja ulicami:

  • Wrocławską,
  • Lawendową,
  • Magnoliową,
  • Zielonogórską.

Od godz. 10.30 do 12.30Procesja parafii św. Jadwigi Królowej:

  • Słonecznikową,
  • gen. Władysława Sikorskiego,
  • Upalną.

Od godz. 10.45 do 13.00Procesja parafii NMP Matki Kościoła:

  • Dzielną,
  • Wspólną,
  • Kazimierza Pułaskiego,
  • Krętą,
  • ks. abp. Edwarda Kisiela.

Od godz. 10.50 do 12.30Procesja parafii Chrystusa Króla:

  • plac ks. Adolfa Ołdziejewskiego,
  • Konstantego Ciołkowskiego,
  • Śląską,
  • Pod Krzywą,
  • Murarską.

Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii bł. Bolesławy Lament:

  • Marii Dąbrowskiej,
  • Adama Asnyka,
  • Konduktorską,
  • Tadeusza Gajcego.

Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii św. Karola Boromeusza:

  • Kazimierza Pułaskiego,
  • Stanisława Dubois,
  • św. Jerzego,
  • Stefana Żeromskiego.

Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii św. Krzysztofa:

  • św. Krzysztofa,
  • św. Łukasza,
  • Szyszkową,
  • Chmielową,
  • Zawady.

Od godz. 11.00 do 13.00Procesja parafii św. Zwiastowania NMP:

  • Seweryna Nowakowskiego,
  • Jana Krzysztofa Kluka,
  • Józefa Chełmońskiego,
  • Melchiora Wańkowicza,
  • Wojciecha Oczki,
  • Adama Chętnika.

Od godz. 11.00 do 14.00Wspólna procesja parafii św. Rafała Kalinowskiego i Przemienienia Pańskiego:

  • Nowosielska,
  • Klepacka,
  • Barszczańska,
  • Watykańska,
  • Polowa,
  • ks. Stefana Girstuna,
  • Francuska,
  • Niewodnicka.

Od godz. 11.00 do 14.00Procesja parafii św. Andrzeja Boboli:

  • św. Andrzeja Boboli,
  • ks. Jerzego Popiełuszki,
  • Batalionów Chłopskich,
  • Armii Krajowej,
  • Bacieczki.

Od godz. 11.45 do 13.00Procesja parafii Zmartwychwstania Pańskiego:

  • Wysoki Stoczek,
  • ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego.

Od godz. 12.00 do 14.00Procesja z parafii Wszystkich Świętych do kościoła św. Kazimierza Królewicza:

  • Antoniuk Fabryczny,
  • Gajowa,
  • Leszczynowa.

Od godz. 17.00 do 19.30Wieczorna procesja parafii Najświętszego Serca Jezusa:

  • Romualda Traugutta,
  • Pułkowa,
  • Kapralska.

Utrudnienia będą miały charakter czasowy i będą związane bezpośrednio z przemarszem procesji. W wielu miejscach ruch zostanie chwilowo wstrzymany przez służby zabezpieczające uroczystości. Urzędnicy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policji i osób kierujących ruchem.

Staropolska tradycja przystrajania wsi na Boże Ciało ciągle kultywowana