Boże Ciało 2026 w Białymstoku. Procesje przejdą przez miasto [TRASA, UTRUDNIENIA]

Największa procesja przejdzie przez centrum Białegostoku
Ogólnomiejskie Uroczystości Bożego Ciała odbędą się pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Rozpoczną się o godz. 10 Mszą św. sprawowaną przed archikatedrą białostocką. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą tradycyjną procesją eucharystyczną ulicami Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła pw. św. Rocha. Uroczystości zakończą się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Czytaj też: To najspokojniejsza wieś w Polsce. Podlaska perełka jest otoczona lasem
W czasie przejścia procesji należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu w ścisłym centrum miasta.
Utrudnienia na osiedlach. Gdzie i kiedy wystąpią?
Urząd Miejski w Białymstoku poinformował, że 4 czerwca ograniczenia w ruchu będą obowiązywały także na trasach licznych procesji parafialnych.
Od godz. 9.00 do 12.00
Procesja przejdzie ulicami:
- św. Marii Kolbego,
- Leopolda Staffa,
- Aleksandra Węgierki,
- plac Krystyny Drewnowskiej.
Od godz. 10.00 do 12.00Procesja parafii NMP Królowej Rodzin:
- NMP Królowej Rodzin,
- Planetarna,
- Satelitarna,
- Jana Heweliusza,
- Jowisza,
- Bacieczki,
- Walerego Wróblewskiego.
Od godz. 10.00 do 13.30Procesja z parafii Niepokalanego Serca Maryi do kościoła św. Jana Chrzciciela:
- ks. Stanisława Suchowolca,
- Jacka Kuronia,
- św. Proroka Eliasza,
- Dojlidy Górne,
- Stoczni Gdańskiej.
Od około godz. 10.00 do 12.30Procesja ulicami:
- Wrocławską,
- Lawendową,
- Magnoliową,
- Zielonogórską.
Od godz. 10.30 do 12.30Procesja parafii św. Jadwigi Królowej:
- Słonecznikową,
- gen. Władysława Sikorskiego,
- Upalną.
Od godz. 10.45 do 13.00Procesja parafii NMP Matki Kościoła:
- Dzielną,
- Wspólną,
- Kazimierza Pułaskiego,
- Krętą,
- ks. abp. Edwarda Kisiela.
Od godz. 10.50 do 12.30Procesja parafii Chrystusa Króla:
- plac ks. Adolfa Ołdziejewskiego,
- Konstantego Ciołkowskiego,
- Śląską,
- Pod Krzywą,
- Murarską.
Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii bł. Bolesławy Lament:
- Marii Dąbrowskiej,
- Adama Asnyka,
- Konduktorską,
- Tadeusza Gajcego.
Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii św. Karola Boromeusza:
- Kazimierza Pułaskiego,
- Stanisława Dubois,
- św. Jerzego,
- Stefana Żeromskiego.
Od godz. 11.00 do 12.30Procesja parafii św. Krzysztofa:
- św. Krzysztofa,
- św. Łukasza,
- Szyszkową,
- Chmielową,
- Zawady.
Od godz. 11.00 do 13.00Procesja parafii św. Zwiastowania NMP:
- Seweryna Nowakowskiego,
- Jana Krzysztofa Kluka,
- Józefa Chełmońskiego,
- Melchiora Wańkowicza,
- Wojciecha Oczki,
- Adama Chętnika.
Od godz. 11.00 do 14.00Wspólna procesja parafii św. Rafała Kalinowskiego i Przemienienia Pańskiego:
- Nowosielska,
- Klepacka,
- Barszczańska,
- Watykańska,
- Polowa,
- ks. Stefana Girstuna,
- Francuska,
- Niewodnicka.
Od godz. 11.00 do 14.00Procesja parafii św. Andrzeja Boboli:
- św. Andrzeja Boboli,
- ks. Jerzego Popiełuszki,
- Batalionów Chłopskich,
- Armii Krajowej,
- Bacieczki.
Od godz. 11.45 do 13.00Procesja parafii Zmartwychwstania Pańskiego:
- Wysoki Stoczek,
- ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego.
Od godz. 12.00 do 14.00Procesja z parafii Wszystkich Świętych do kościoła św. Kazimierza Królewicza:
- Antoniuk Fabryczny,
- Gajowa,
- Leszczynowa.
Od godz. 17.00 do 19.30Wieczorna procesja parafii Najświętszego Serca Jezusa:
- Romualda Traugutta,
- Pułkowa,
- Kapralska.
Utrudnienia będą miały charakter czasowy i będą związane bezpośrednio z przemarszem procesji. W wielu miejscach ruch zostanie chwilowo wstrzymany przez służby zabezpieczające uroczystości. Urzędnicy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policji i osób kierujących ruchem.