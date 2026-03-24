Wielkanoc 2026. Kiedy jest Niedziela Palmowa i co symbolizuje?

Niedziela Palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Według przekazów biblijnych mieszkańcy miasta witali go, rzucając pod nogi gałązki palmowe oraz swoje szaty. Gest ten miał symbolizować szacunek i uznanie dla przybywającego Mesjasza. W Polsce, gdzie naturalne palmy nie występują, wierni przygotowują palmy wielkanocne. Tworzone są z gałązek wierzby (bazie), suszonych kwiatów, traw i kolorowych ozdób. W wielu regionach kraju organizowane są konkursy na najpiękniejszą i najwyższą palmę.

Najważniejsze elementy Niedzieli Palmowej:

rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia

święcenie palm w kościołach

procesje z palmami

symboliczne upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy

Wielki Tydzień – co się dzieje po Niedzieli Palmowej?

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień, czyli najważniejszy okres w roku liturgicznym. Obejmuje on wydarzenia związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa.

Kluczowe dni to:

Wielki Czwartek – upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy

Wielki Piątek – dzień ukrzyżowania Jezusa

Wielka Sobota – czas ciszy i święcenia pokarmów

Wielkanoc (Niedziela Zmartwychwstania) – najważniejsze święto chrześcijańskie

Czym jest Wielkanoc?

Wielkanoc to święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które według wiary chrześcijańskiej nastąpiło trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Jest to najważniejsze wydarzenie w całym roku liturgicznym. W 2026 roku Wielkanoc przypada na 5 kwietnia. To święto symbolizuje: zwycięstwo życia nad śmiercią, nadzieję i odrodzenie, nowe życie i duchową przemianę. W tradycji polskiej Wielkanoc wiąże się także z wieloma zwyczajami, m.in. święceniem pokarmów, uroczystym śniadaniem wielkanocnym czy lanym poniedziałkiem.

