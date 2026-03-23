Ile wydamy na Wielkanoc 2026? Zaskakujące wyniki badania

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami, a w wielu domach trwają już pierwsze przygotowania do świąt. To czas spotkań z bliskimi, kultywowania tradycji i wspólnego świętowania przy stole. Coraz częściej jednak Polacy planują te dni w bardziej oszczędny i przemyślany sposób. Blisko co piąty Polak planuje w tym roku wydać mniej na Wielkanoc niż rok temu – wynika z najnowszego badania Barometru Providenta. Niemal połowa respondentów deklaruje utrzymanie podobnego budżetu.
Polacy ostrożniej planują świąteczne budżety
Z badania wynika, że:
- 20,4 proc. Polaków zamierza ograniczyć wydatki na Wielkanoc,
- 45,9 proc. planuje przeznaczyć podobną kwotę jak rok temu,
- tylko 5,8 proc. dopuszcza zwiększenie budżetu.
Najwięcej osób deklaruje wydatki w przedziale:
- 201–450 zł – 21,6 proc.,
- 451–600 zł – 21 proc.
Najmłodsi uczestnicy badania (18–34 lata) najczęściej wskazują najniższy budżet – do 200 zł. Z kolei osoby powyżej 65. roku życia częściej deklarują wydatki przekraczające 1500 zł.
Mniej jedzenia i mniej gości
Osoby planujące oszczędności wskazują konkretne działania, które mają pomóc ograniczyć koszty. Najczęściej chodzi o zmianę podejścia do samego świętowania.
Najważniejsze powody i działania:
- 34 proc. chce ograniczyć marnowanie żywności,
- 30,8 proc. stawia na mniej konsumpcyjny charakter świąt,
- 26 proc. planuje korzystać z promocji,
- 24,4 proc. rozważa zaproszenie mniejszej liczby gości.
Zmiany dotyczą także stylu życia i zdrowia:
- 15,2 proc. chce ograniczyć ciężkostrawne potrawy,
- 13,8 proc. planuje większą aktywność fizyczną, np. spacery,
- co dziesiąty Polak zamierza dopasować menu do diety.
Jednocześnie 43 proc. badanych przyznało, że kwestie zdrowotne nie wpływają na sposób organizacji świąt.
Tradycja wciąż najważniejsza
Mimo zmian w podejściu do wydatków, Polacy pozostają wierni wielkanocnym tradycjom kulinarnym. Na stołach nie zabraknie klasycznych potraw.
Najczęściej wskazywane dania:
- jajka – 71 proc.,
- żurek lub barszcz biały – 61,8 proc.,
- biała kiełbasa – 50,7 proc.
Barometr Providenta to cykliczne badanie dotyczące decyzji finansowych Polaków. Najnowsza edycja została przeprowadzona w lutym 2026 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych osób.