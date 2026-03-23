Ile wydamy na Wielkanoc 2026? Zaskakujące wyniki badania

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami, a w wielu domach trwają już pierwsze przygotowania do świąt. To czas spotkań z bliskimi, kultywowania tradycji i wspólnego świętowania przy stole. Coraz częściej jednak Polacy planują te dni w bardziej oszczędny i przemyślany sposób. Blisko co piąty Polak planuje w tym roku wydać mniej na Wielkanoc niż rok temu – wynika z najnowszego badania Barometru Providenta. Niemal połowa respondentów deklaruje utrzymanie podobnego budżetu.

Polacy ostrożniej planują świąteczne budżety

Z badania wynika, że:

20,4 proc. Polaków zamierza ograniczyć wydatki na Wielkanoc,

45,9 proc. planuje przeznaczyć podobną kwotę jak rok temu,

tylko 5,8 proc. dopuszcza zwiększenie budżetu.

Najwięcej osób deklaruje wydatki w przedziale:

201–450 zł – 21,6 proc.,

451–600 zł – 21 proc.

Najmłodsi uczestnicy badania (18–34 lata) najczęściej wskazują najniższy budżet – do 200 zł. Z kolei osoby powyżej 65. roku życia częściej deklarują wydatki przekraczające 1500 zł.

Mniej jedzenia i mniej gości

Osoby planujące oszczędności wskazują konkretne działania, które mają pomóc ograniczyć koszty. Najczęściej chodzi o zmianę podejścia do samego świętowania.

Najważniejsze powody i działania:

34 proc. chce ograniczyć marnowanie żywności,

30,8 proc. stawia na mniej konsumpcyjny charakter świąt,

26 proc. planuje korzystać z promocji,

24,4 proc. rozważa zaproszenie mniejszej liczby gości.

Zmiany dotyczą także stylu życia i zdrowia:

15,2 proc. chce ograniczyć ciężkostrawne potrawy,

13,8 proc. planuje większą aktywność fizyczną, np. spacery,

co dziesiąty Polak zamierza dopasować menu do diety.

Jednocześnie 43 proc. badanych przyznało, że kwestie zdrowotne nie wpływają na sposób organizacji świąt.

Tradycja wciąż najważniejsza

Mimo zmian w podejściu do wydatków, Polacy pozostają wierni wielkanocnym tradycjom kulinarnym. Na stołach nie zabraknie klasycznych potraw.

Najczęściej wskazywane dania:

jajka – 71 proc.,

żurek lub barszcz biały – 61,8 proc.,

biała kiełbasa – 50,7 proc.

Barometr Providenta to cykliczne badanie dotyczące decyzji finansowych Polaków. Najnowsza edycja została przeprowadzona w lutym 2026 roku metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych osób.

