Ktoś z małego miasta zgarnął fortunę w Eurojackpot. Polak Wielkanoc spędzi na bogato

W losowaniu Eurojackpot z 10 marca 2026 roku odnotowano wysoką wygraną na Podlasiu. Kupon, który przyniósł szczęście graczowi, został zawarty w punkcie przy ul. Tykockiej 4 w Knyszynie. Gracz trafił wygraną IV stopnia (4+2) i wzbogacił się o 589 355,50 zł. Choć nie jest to główna wygrana, kwota i tak robi ogromne wrażenie. Kwota blisko 600 tys. zł daje spore możliwości. Dla wielu osób to równowartość mieszkania w mniejszym mieście lub duży wkład własny przy zakupie nieruchomości. Takie pieniądze mogą również pozwolić na: zakup nowego samochodu, spłatę kredytu lub innych zobowiązań, inwestycję w nieruchomości lub oszczędności, spełnienie marzeń o podróżach.

Dla szczęśliwego gracza z Knyszyna to z pewnością ogromna finansowa zmiana.

Czytaj też: Wyniki losowania Eurojackpot. Polak z gigantycznym zastrzykiem gotówki

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Europie. Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł. Gracz wybiera: 5 z 50 liczb, 2 z 12 liczb. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. W grze uczestniczy wiele europejskich państw, m.in. Polska, Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Najwyższa jak dotąd wygrana w Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwy gracz zdobył wtedy aż 213 milionów złotych.

11