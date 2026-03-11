Najlepsza pizza w Białymstoku - TOP 10 białostockich pizzerii

Najlepsza pizzeria Białystok - LISTA
Kiedy mamy ochotę na szybki, sycący posiłek, romantyczną kolację, spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze czy po prostu poszukujemy smaku prawdziwej włoskiej tradycji, często wybór pada na pizzerię. W Białymstoku nie brakuje miejsc, które kuszą aromatem świeżo pieczonej pizzy. Aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy zestawienie, które odpowie na pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria w Białymstoku?
- Farina Napoletano Vero Pizza Białystok Najlepsza Restauracja Włoska
- Adres: Jurowiecka 19/u5, 15-101 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miejsce z pięknym wystrojem i niesamowitym klimatem. Od wejścia czuć dobrą atmosferę między obsługą. Pizza ma nietypowe ciasto jak na neapolitańskie niemniej jest przepyszną alternatywą dla ,,mokrych” neapolitan. Carbonara bardzo smaczna :) Warto się wybrać i skosztować też menu sezonowego. Farina to miejsce tworzone z pasją i wiedzą na temat włoskiej kuchni. Polecam z czystym sumieniem i będę wracać podczas wizyt w Białymstoku :)"
- Restauracja eatallo Pizza Białystok
- Adres: Lipowa 4, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemna, miła restauracja. Super chwyty marketingowe (rabaty i menu fajnie ogarnięte pod względem informacji). Super cola włoska Molecole i pizze też prześwietne. Wystrój ładny, dobry na romantyczne wyjścia :)"
- Piu'di Pizza
- Adres: Grochowa 3, 15-423 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Tutaj mają naprawdę dobra pizze. Nie zjecie tutaj takiej typowej z sieciówki z sosem czosnkowym, aleeee za to pasmakujecie serio dobrej, poprawnej wloskiej pizzy! Przemiła obsługa kelnerska. Sam lokal mógłby bys troche wiekszy, ale mimo to nadal jest urokliwy Jestem zauroczona tym miejscem i jesli nadarzy sie okazja to chetnie tu wrócę. Smialo wystawiam ocene 5/5"
- 500 Stopni - Pizza Napoletana
- Adres: Nowy Świat 3/lok U4, 15-453 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pizza oczywiście znakomita jak za każdym razem. Czas oczekiwanie dość krótki, ze względu na to, że pizza piecze się stosunkowo krótko jak to bywa przy cieście neapolitańskim. Produkt z wyższej półki co czuć podczas konsumpcji, calzone na ostro z mascarpone rewelacja."
- 350 Stopni - Pizza Romana & Prosecco Bar
- Adres: Jana Kilińskiego 7/1, 15-089 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszna wegańska pizza i zimowa herbatka z dodatkami , ale bez miodu , bo nie jest wegański ;) - polecam Byłam tu ponownie 3 tygodnie później - Vegan pizza nadal pyszna i zimowa herbatka z wiśniami też :)"
- PizzaProsta
- Adres: Henryka Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Ciasto wręcz idealne , puszyste , delikatne i chrupiace , składniki bardzo dobrze wywarzone oraz wysokiej jakości. Oliwa rozmarynowa skradła moje serce . Szybka dostawa , pizza przyjechala cieplutka ( niedziela , pora obiadowa) polecam ;)"
- Gorący Trójkąt Pizza Galeria Jurowiecka
- Adres: Jurowiecka 1, 15-001 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Super pizza na kawałki. Naprawde smaczna i warto spróbować. Polecam"
- Farina Kijowska Napoletano Vero Pizza Białystok Najlepsza Restauracja Włoska
- Adres: Kijowska 7/Lokal 2, 15-410 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjna pizza. Jedliśmy Trufle i Spinata oraz pizzę płonącą CheeseOnFire. Płomienie duże nie były, spodziewałam się po sufit ;), ale pizza pyszna. Do tego herbata z miodem i konfiturą malinową, zimową porą akurat dobre smaki. Polecam tu zajrzeć, jeśli lubicie włoskie smaki i dobre jakościowo produkty"
- Epic Pizza
- Adres: Piasta 35/12, 15-044 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przepyszna pizza, wzięliśmy capriciose i vege greco i obie były super. Dodatków Pan nie żałował ale nie było też ich za dużo. Obsługa była przemiła i dowiedziałem sie, że można bez problemu i dodatkowych opłat wymienić sos na spodzie itd. Bardzo polecam i będę musiał wypróbować inne pozycje. Do tego promocje 2 za 1 lub pizzowy duet wychodzą bardzo korzystnie, jest po prostu tanio za smaczną pizze. Do capriciosy jest dodatkowo parmezan do posypania"
- UNO Pizza & More
- Adres: 42 Pułku Piechoty 72K/lok.U2, 15-181 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza zarówno włoska jak i amerykańska. Ilość pozycji wystarczająca - jest bardziej konkretnie, choć wymagającym będzie za mało. Nie trzeba długo czekać. Na zdjęciach: peperoni (amerykańska), cztery sery (włoska), pesto (włoska). Pizze , lemoniady, cappuccino smaczne, choć pewne drobne niedopracowania są (zbyt zlewające się rodzaje serów w serowej, zdarzyły się lekkie przypalenia w jednaj pizzy, peperoni trochę za tłusta nawet jak na peperoni itp. ). Ciasto cienkie (włoska), lub średnie (amerykańska) smaczne, składniki równo rozłożone i dopasowane ilościowo (poza może za dużo salami - ale to kwestia gustu...), wszystkie pizze smaczne - nam bardzo smakowały i zapewne jeszcze tam wrócimy. Schludnie, czysto, konkretnie, ceny w normie - pizze 30 cm w okolicach 40 zł. Właściciele sporo robią , by było przestrzennie (lustra), klimatycznie i przytulnie (karty do gry i zabawki dla dzieci, świąteczne świecidełka, ładne zasobniki na świeczki, bardzo przyjemna i zadbana łazienka - zwłaszcza sufit ! - zdjęcie ). Lokal dość widny, przyjemny. Obsługa też miła i życzliwa na prośby klientów - np. niegazowana woda w lemoniadzie zamiast gazowanej - nie ma problemu , dolewka ciepłej wody do lemoniady - bez problemu itp. Nie jest to obszerny lokal, mimo to miejsce było podczas obu naszych wizyt (niewielu klientów stacjonarnych). Okolica spokojna (nowe osiedle), jakieś miejsce do parkowania zawsze jest. Trochę zbyt stromy wjazd dla wózków - niepełnosprawni zapewne potrzebowaliby pomocy. Mam nadzieję, że pizzeria przetrwa, bo stanowi ciekawą i wartościową alternatywę dla sieciówek z centrum miasta (i wiele z nich przerasta). Polecam"