Najlepsza pizza w Białymstoku - TOP 10 białostockich pizzerii

Najlepsza pizzeria Białystok - LISTA

Kiedy mamy ochotę na szybki, sycący posiłek, romantyczną kolację, spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze czy po prostu poszukujemy smaku prawdziwej włoskiej tradycji, często wybór pada na pizzerię. W Białymstoku nie brakuje miejsc, które kuszą aromatem świeżo pieczonej pizzy. Aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy zestawienie, które odpowie na pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria w Białymstoku?