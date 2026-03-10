Juwenalia Białystok. Line-up wygląda imponująco. 12 artystów już zaklepanych

Paweł Jakubowski
2026-03-10 18:05

Do Juweniliów jeszcze ponad 2 miesiące, a organizatorzy juz ogłaszają niemal całą listę artystów, którzy zagrają na kampusie Politechniki Białostockiej.

Malik Montana

i

Autor: Malik Montana/ Juwenalia Białystok / Materiały prasowe Malik Montana

Mocne rozpoczęcie sezonu

Juwenalia urastają do jednej z największych (jak nie największej) imprezy w Białymstoku. Kilkunastu artystów, dwie sceny, do tego namioty z muzyką elektroniczną i folkową oraz parada ulicami miasta poprzedzająca koncerty. I jeszcze ogromna frekwencja, bo przez dwa festiwalowe dni przewija się niemal 30 tys. osób

Juwenalia 2026. Kiedy?

Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej i zapowiada się na naprawdę ciekawie. Juwenaliowy sztab pracuje na całego i dopina kolejnych artystów. Na dwóch scenach pojawią się gwiazdy muzyki popowej, hiphopowej oraz legendarne grupy.

Juwenalia. Kto zagra?

15.05.2026

  • Jan Rapowanie
  • Pro8l3m
  • Sentino
  • Bracia Figo Fagot
  • Dżem
  • Figo i Samogony
  • Cjalis

16.05.2026

  • Malik Montana
  • Bambi
  • Kacperczyk
  • Lady Pank
  • Pezet
