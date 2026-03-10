Juwenalia Białystok. Line-up wygląda imponująco. 12 artystów już zaklepanych

Mocne rozpoczęcie sezonu

Juwenalia urastają do jednej z największych (jak nie największej) imprezy w Białymstoku. Kilkunastu artystów, dwie sceny, do tego namioty z muzyką elektroniczną i folkową oraz parada ulicami miasta poprzedzająca koncerty. I jeszcze ogromna frekwencja, bo przez dwa festiwalowe dni przewija się niemal 30 tys. osób

Juwenalia 2026. Kiedy?

Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej i zapowiada się na naprawdę ciekawie. Juwenaliowy sztab pracuje na całego i dopina kolejnych artystów. Na dwóch scenach pojawią się gwiazdy muzyki popowej, hiphopowej oraz legendarne grupy.

Juwenalia. Kto zagra?

15.05.2026

Jan Rapowanie

Pro8l3m

Sentino

Bracia Figo Fagot

Dżem

Figo i Samogony

Cjalis

16.05.2026