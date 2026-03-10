Juwenalia Białystok. Line-up wygląda imponująco. 12 artystów już zaklepanych

Mocne rozpoczęcie sezonu
Juwenalia urastają do jednej z największych (jak nie największej) imprezy w Białymstoku. Kilkunastu artystów, dwie sceny, do tego namioty z muzyką elektroniczną i folkową oraz parada ulicami miasta poprzedzająca koncerty. I jeszcze ogromna frekwencja, bo przez dwa festiwalowe dni przewija się niemal 30 tys. osób
Juwenalia 2026. Kiedy?
Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej i zapowiada się na naprawdę ciekawie. Juwenaliowy sztab pracuje na całego i dopina kolejnych artystów. Na dwóch scenach pojawią się gwiazdy muzyki popowej, hiphopowej oraz legendarne grupy.
Juwenalia. Kto zagra?
15.05.2026
- Jan Rapowanie
- Pro8l3m
- Sentino
- Bracia Figo Fagot
- Dżem
- Figo i Samogony
- Cjalis
16.05.2026
- Malik Montana
- Bambi
- Kacperczyk
- Lady Pank
- Pezet