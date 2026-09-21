Wielka akcja policji w woj. podlaskim. Skontrolowano 645 miejsc

Do działań skierowano 394 policjantów z garnizonu podlaskiego. Funkcjonariusze skontrolowali miejsca, w których mogli przebywać poszukiwani. W ciągu dwóch dni zatrzymali 32 osoby – zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców.

Wśród zatrzymanych byli poszukiwani na podstawie listów gończych oraz zarządzeń wydanych w celu doprowadzenia ich do odbycia kary pozbawienia wolności. Ciążyły na nich kary za różnego rodzaju przestępstwa.

Jednym z celów policyjnej akcji był 41-latek poszukiwany listem gończym wystawionym przez Sąd Okręgowy w Białymstoku. Mężczyznę zatrzymali w Białymstoku funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z komendy wojewódzkiej.

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41-latek ma do odbycia karę dwóch lat więzienia za pobicie, nękanie, pozbawienie wolności oraz groźby karalne. Poszukiwał go również Sąd Rejonowy w Białymstoku. W tym przypadku chodziło o rok i sześć miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy.

Po zatrzymaniu mężczyzna został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku.