Tragiczny wypadek. Osobówka uderzyła w tył ciągnika

Wypadek wydarzył się po godz. 13 na Szosie Kruszewskiej. Jak przekazała podlaska policja, za kierownicą osobówki znajdowała się 54-letnia kobieta. W tym czasie ciągnik rolniczy kosił trawę na poboczu. Z niepodanych dotąd przyczyn samochód uderzył w tył maszyny. – Niestety finał tego zdarzenia jest tragiczny – poinformował oficer prasowy podlaskiej policji.

Czytaj też: O krok od tragedii w Łomży. Kierowca ciężarówki wyłamał rogatkę przed pociągiem POLREGIO. Jest wideo

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku.