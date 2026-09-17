Tragiczny wypadek. Osobówka uderzyła w tył ciągnika

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-17 16:58

Tragicznie zakończyło się zdarzenie, do którego doszło w czwartek w Rogowie-Kolonii w powiecie białostockim. Samochód osobowy najechał na tył ciągnika rolniczego pracującego przy drodze.

Niebieski parawan z napisem POLICJA na drodze po wypadku. O tragedii w Rogowie przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Fotodax/ Shutterstock Zdjęcie ilustracyjne.

Wypadek wydarzył się po godz. 13 na Szosie Kruszewskiej. Jak przekazała podlaska policja, za kierownicą osobówki znajdowała się 54-letnia kobieta. W tym czasie ciągnik rolniczy kosił trawę na poboczu. Z niepodanych dotąd przyczyn samochód uderzył w tył maszyny. – Niestety finał tego zdarzenia jest tragiczny – poinformował oficer prasowy podlaskiej policji.

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Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku.

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tragiczny wypadek