Kolorowy mural pojawił się na Chorten Arenie

Paweł Jakubowski
2026-09-17 12:37

Wielkoformatowy mural ozdobił jedną ze ścian Chorten Areny. Mural ma promować sport, lokalne drużyny i aktywny styl życia. Do tego zachęcają zwierzaki.

Mural ze sportowymi maskotkami na Chorten Arenie. Przed nim stoją oficjele. O nowej ozdobie przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Dariusz Andrejczuk /UMWP/ Materiały prasowe

Mural ma wymiar edukacyjny i społeczny, ma zachęcać młodszych pokoleń do aktywnego trybu życia.

– Z dumą wspieramy takie inicjatywy społeczne. To dzieło sztuki wielkoformatowej podkreśla, że ten nowoczesny obiekt jest przestrzenią wszechstronną, łączącą różnorodne dyscypliny sportowe oraz bogatą ofertę kulturalną – podkreślił Łukasz Prokorym.

Mural łączy przestrzeń sportową z kulturą i sztuką.  Malowidło przedstawia różnorodne dyscypliny sportowe uprawiane w tym miejscu, takie jak piłka nożna, futbol amerykański, rajdy czy rolkarstwo.

Wierzę, że ta barwna kompozycja będzie nie tylko ozdobą obiektu, ale także inspiracją dla dzieci i młodzieży do rozwoju fizycznego i osobistego – dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 

Grafika przedstawia: 

  • maskotkę Chorten Areny
  • żubra nawiązującego do Lowlanders Białystok
  • żubra nawiązującego do Budmex Rugby Białystok
  • maskotkę Jagiellonii Białystok
  • wiewiórkę jadąca na rolkach.  

Muralu wykonała firma Murale Art. Kraków. 

Sfinansowano go częściowo ze środków własnych Chorten Areny oraz dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 35 tys. zł.

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