Kolorowy mural pojawił się na Chorten Arenie

Mural ma wymiar edukacyjny i społeczny, ma zachęcać młodszych pokoleń do aktywnego trybu życia.
– Z dumą wspieramy takie inicjatywy społeczne. To dzieło sztuki wielkoformatowej podkreśla, że ten nowoczesny obiekt jest przestrzenią wszechstronną, łączącą różnorodne dyscypliny sportowe oraz bogatą ofertę kulturalną – podkreślił Łukasz Prokorym.
Mural łączy przestrzeń sportową z kulturą i sztuką. Malowidło przedstawia różnorodne dyscypliny sportowe uprawiane w tym miejscu, takie jak piłka nożna, futbol amerykański, rajdy czy rolkarstwo.
Wierzę, że ta barwna kompozycja będzie nie tylko ozdobą obiektu, ale także inspiracją dla dzieci i młodzieży do rozwoju fizycznego i osobistego – dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
Grafika przedstawia:
- maskotkę Chorten Areny
- żubra nawiązującego do Lowlanders Białystok
- żubra nawiązującego do Budmex Rugby Białystok
- maskotkę Jagiellonii Białystok
- wiewiórkę jadąca na rolkach.
Muralu wykonała firma Murale Art. Kraków.
Sfinansowano go częściowo ze środków własnych Chorten Areny oraz dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 35 tys. zł.