Kolorowy mural pojawił się na Chorten Arenie

Mural ma wymiar edukacyjny i społeczny, ma zachęcać młodszych pokoleń do aktywnego trybu życia.

– Z dumą wspieramy takie inicjatywy społeczne. To dzieło sztuki wielkoformatowej podkreśla, że ten nowoczesny obiekt jest przestrzenią wszechstronną, łączącą różnorodne dyscypliny sportowe oraz bogatą ofertę kulturalną – podkreślił Łukasz Prokorym.

Mural łączy przestrzeń sportową z kulturą i sztuką. Malowidło przedstawia różnorodne dyscypliny sportowe uprawiane w tym miejscu, takie jak piłka nożna, futbol amerykański, rajdy czy rolkarstwo.

Wierzę, że ta barwna kompozycja będzie nie tylko ozdobą obiektu, ale także inspiracją dla dzieci i młodzieży do rozwoju fizycznego i osobistego – dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Grafika przedstawia: maskotkę Chorten Areny

żubra nawiązującego do Lowlanders Białystok

żubra nawiązującego do Budmex Rugby Białystok

maskotkę Jagiellonii Białystok

wiewiórkę jadąca na rolkach.

Muralu wykonała firma Murale Art. Kraków.

Sfinansowano go częściowo ze środków własnych Chorten Areny oraz dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 35 tys. zł.