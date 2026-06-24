Upały nadciągają nad Podlasie. Potem możliwe burze i grad

Coraz cieplej z dnia na dzień

Czwartek i piątek upłyną pod znakiem małego zachmurzenia. W nocy temperatura spadnie do 14–16°C, a w dzień wzrośnie do 24–27°C. Wiatr będzie słaby, z kierunku północnego.

Jeszcze cieplej zrobi się w sobotę. Nocą termometry pokażą od 15 do 17°C, natomiast w ciągu dnia od 27 do 29°C. Niebo pozostanie przeważnie pogodne, a słaby wiatr będzie wiał z południowego zachodu.

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Weekend przyniesie upał

Najgorętszym dniem ma być niedziela. IMGW prognozuje małe zachmurzenie i temperaturę maksymalną od 30 do 33°C. Noc również będzie bardzo ciepła – od 17 do 19°C. Wiatr pozostanie słaby i południowo-zachodni.

W związku z prognozowanym wzrostem temperatur Podlaski Urząd Wojewódzki uczestniczył w odprawie dotyczącej przygotowania służb na falę upałów. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczyli m.in. wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

Burze i możliwy grad na początku tygodnia

Zmiana pogody prognozowana jest na przełomie niedzieli i poniedziałku. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, a miejscami mogą wystąpić burze. Synoptycy nie wykluczają także opadów gradu.

Temperatura pozostanie wysoka i wyniesie od 29 do 32°C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, a podczas burz jego porywy mogą osiągać do 75 km/h.

Po burzach wyraźne ochłodzenie

We wtorek do Podlaskiego wróci słoneczna aura. Zachmurzenie będzie niewielkie, jednak temperatura spadnie. W nocy prognozowane jest od 12 do 14°C, a w dzień od 23 do 26°C. Wiatr będzie słaby, zachodni i północno-zachodni.

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Służby przypominają, że podczas upałów należy pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu, ograniczaniu przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz zwracaniu uwagi na osoby starsze i dzieci. Instytucjom oraz przedsiębiorcom zaleca się również kontrolę systemów zasilania, monitorowanie temperatury urządzeń technicznych oraz ograniczanie ryzyka pożarowego.