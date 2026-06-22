Przystanki na żądanie i przyciski do otwierania drzwi. Duże zmiany w BKM

Przyciski do otwierania drzwi

To pierwsza zmiana jaka wejdzie w życie 1 lipca. Aby wejść do autobusu, trzeba będzie nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie drzwi (specjalnie oznakowany), natomiast aby wysiąść – przycisk umieszczony na poręczach po obu stronach drzwi (również oznakowany).

- Wprowadzamy samodzielne otwieranie drzwi wzorem innych polskich i europejskich miast – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Zimą ograniczy to utratę ciepła z wnętrza autobusów, a latem klimatyzacja będzie działała znacznie wydajniej. Przełoży się to również na oszczędności w kosztach funkcjonowania komunikacji.

W sytuacjach, gdy na przystanku wsiada większa liczba pasażerów (np. w godzinach szczytu), kierowcy i pasażerowie będą zwolnieni z korzystania z tej funkcji. Dotyczy to także przypadków, gdy z autobusu korzysta osoba mogąca mieć trudność z naciśnięciem przycisku, np. osoba z niepełnosprawnością lub dziecko.

Przystanki na żądanie

Jednocześnie od środy, 1 lipca, na terenie Białegostoku oraz sąsiadujących gmin wprowadzone zostaną przystanki „na żądanie”. Łącznie będzie ich 208 w mieście (28% wszystkich przystanków) oraz 223 poza Białymstokiem. Przystanek „na żądanie” to taki, na którym autobus zatrzymuje się wyłącznie wtedy, gdy pasażer wyraźnie zasygnalizuje chęć wejścia lub wyjścia.

Przystanki te będą oznaczone napisem „na żądanie” w gablotach rozkładowych oraz odpowiednio wyróżnione w rozkładach jazdy. Dodatkowo w autobusach, po zapowiedzi nazwy przystanku, emitowany będzie komunikat „przystanek na żądanie”. Pełna lista przystanków dostępna jest na stronie internetowej BKM.

Aby wsiąść do autobusu na przystanku „na żądanie”, należy stanąć w widocznym miejscu i odpowiednio wcześniej podnieść rękę, sygnalizując kierowcy zamiar wejścia. Natomiast chcąc wysiąść na takim przystanku, należy wcisnąć przycisk "STOP".

Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe