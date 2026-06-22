Jagiellonia Białystok podpisała umowę z włoską marką

Paweł Jakubowski
2026-06-22 7:25

Jagiellonia Białystok nawiązała rekordową w historii klubu współpracę. To kontrakt z renomowaną włoską firmą Macron, będąca jednym z międzynarodowych liderów na rynku odzieży sportowej. Kontrakt opiewa na 4 lata.

Piłkarze Jagiellonii Białystok w nowych strojach Macron w towarzystwie dzieci, na murawie stadionu przed meczem. O nowej współpracy marki Macron z Jagiellonią Białystok przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

W ramach podpisanej umowy Macron dostarczy stroje meczowe, odzież techniczną oraz kolekcje dla pierwszej drużyny i  zawodników Akademii Piłkarskiej. Nowe kolekcje będą produkowane z materiału Eco Fabric - tworzywa wykonanego w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu poużytkowego.

" Szukaliśmy partnera, który rozumie naszą tożsamość i potrafi przełożyć ją na unikalne, dedykowane produkty. To najwyższa umowa z partnerem technicznym w historii klubu, ale też dająca technologiczne możliwości, by oferta dla kibiców również była jak najszersza - mówi Maciej Szymański, Dyrektor Zarządzający Jagiellonii Białystok:

Firma Macron

Macron to kultowa włoska marka w segmencie profesjonalnej odzieży sportowej i kluczowy gracz. Jej sukces wyrasta z niesłabnącej pasji do innowacyjnego designu, najwyższej jakości i najnowocześniejszych technologii. 

Firma dostarcza skrojone na miarę, profesjonalne wyposażenie meczowe i treningowe.

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