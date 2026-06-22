Jagiellonia Białystok podpisała umowę z włoską marką

Przedstawiamy naszego nowego partnera technicznego👋 pic.twitter.com/gDvMTupFPX— Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) June 21, 2026

W ramach podpisanej umowy Macron dostarczy stroje meczowe, odzież techniczną oraz kolekcje dla pierwszej drużyny i zawodników Akademii Piłkarskiej. Nowe kolekcje będą produkowane z materiału Eco Fabric - tworzywa wykonanego w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu poużytkowego.

" Szukaliśmy partnera, który rozumie naszą tożsamość i potrafi przełożyć ją na unikalne, dedykowane produkty. To najwyższa umowa z partnerem technicznym w historii klubu, ale też dająca technologiczne możliwości, by oferta dla kibiców również była jak najszersza - mówi Maciej Szymański, Dyrektor Zarządzający Jagiellonii Białystok:

Firma Macron

Macron to kultowa włoska marka w segmencie profesjonalnej odzieży sportowej i kluczowy gracz. Jej sukces wyrasta z niesłabnącej pasji do innowacyjnego designu, najwyższej jakości i najnowocześniejszych technologii.

Firma dostarcza skrojone na miarę, profesjonalne wyposażenie meczowe i treningowe.