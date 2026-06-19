Doświadczenie z Manchesteru United. Jagiellonia ma nowego dyrektora sportowego

Radosław Kucharski, to jeden z najbardziej doświadczonych polskich dyrektorów sportowych. Podpisał z Jagiellonią kontrakt, który będzie obowiązywać do końca sezonu 2028/2029. Jest w nim też opcja przedłużenia.

Istotne dla nas było międzynarodowe doświadczenie oraz gra o najwyższe cele. Radosław Kucharski spełnia te kryteria oraz wnosi do klubu doświadczenie, które miał okazję zdobywać na europejskim poziomie. To menedżer o niezwykle szerokich kontaktach międzynarodowych - mówi Maciej Szymański, dyrektor zarządzający Jagiellonii Białystok.

Duże doświadczenie

Kucharski z AEK-u Ateny, zdobył Mistrzostwo i Puchar Grecji, ma też za sobą pracę w legendarnym Manchesterze United. Przez wiele lat z sukcesami zarządzał pionem sportowym Legii Warszawa, z którą regularnie sięgał po najwyższe trofea. Ostatni rok Kucharski spędził jako dyrektor sportowy Wisły Płock.