Doświadczenie z Manchesteru United. Jagiellonia ma nowego dyrektora sportowego

Paweł Jakubowski
2026-06-19 13:50

Stery dyrektora sportowego w Jagiellonii Białystok obejmuje Radosław Kucharski. Ma bogate doświadczenie zdobyte zarówno w kraju, jak też w europejskich klubach takich jak Manchester United czy AEK Ateny.

Radosław Kucharski, nowy dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, uśmiecha się, prezentując żółtą koszulkę klubową z nazwiskiem Kucharski i napisem Witamy. O jego bogatym doświadczeniu, w tym z Manchesteru United, przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Radosław Kucharski, to jeden z najbardziej doświadczonych polskich dyrektorów sportowych. Podpisał z Jagiellonią kontrakt, który będzie obowiązywać do końca sezonu 2028/2029. Jest w nim też opcja przedłużenia.

Istotne dla nas było międzynarodowe doświadczenie oraz gra o najwyższe cele.  Radosław Kucharski spełnia te kryteria oraz wnosi do klubu doświadczenie, które miał okazję zdobywać na europejskim poziomie. To menedżer o niezwykle szerokich kontaktach międzynarodowych - mówi Maciej Szymański, dyrektor zarządzający Jagiellonii Białystok.

Duże doświadczenie 

Kucharski  z AEK-u Ateny, zdobył Mistrzostwo i Puchar Grecji, ma też za sobą pracę w legendarnym Manchesterze United. Przez wiele lat z sukcesami zarządzał pionem sportowym Legii Warszawa, z którą regularnie sięgał po najwyższe trofea. Ostatni rok Kucharski spędził jako dyrektor sportowy Wisły Płock. 

Chcę jak najszybciej wdrożyć się w nowe obowiązki i w pełni zaangażować się w ten projekt. Wierzę, że wspólną pracą możemy stworzyć coś wartościowego i dostarczyć klubowi oraz jego kibicom wiele powodów do dumy - mówi nowy dyrektor sportowy Jagiellonii. 

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