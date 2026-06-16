Uderzył policjanta w głowę metalowym kluczem. Dramat podczas domowej interwencji

Policjant został zaatakowany podczas interwencji domowej.

41-latek miał uderzyć funkcjonariusza metalowym kluczem do kół.

W drugiej ręce trzymał nóż kuchenny.

Funkcjonariusz doznał krwiaka na głowie.

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach 9 czerwca 2026 roku wszczęła śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Tego samego dnia zarzuty usłyszał 41-letni mieszkaniec Siemiatycz.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, do zdarzenia doszło 7 czerwca podczas interwencji domowej. Podejrzany miał zaatakować wykonującego obowiązki służbowe policjanta, uderzając go w głowę ciężkim metalowym kluczem do kół. W czasie ataku mężczyzna trzymał również w drugiej ręce nóż kuchenny.

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W wyniku napaści funkcjonariusz doznał obrażeń w postaci krwiaka na głowie. Obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres nieprzekraczający siedmiu dni.

41-latek usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz spowodowania obrażeń ciała. - Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 - informuje Prokurator RejonowyJanusz Martyniuk. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach.

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