Rowerzysta zaatakował nożem dwóch pieszych. Dramat w centrum miasta

32-letni rowerzysta zaatakował dwóch mężczyzn nożem,

jeden z pokrzywdzonych schronił się w sklepie, drugi został ugodzony dwukrotnie,

podejrzany był nietrzeźwy w chwili zatrzymania,

Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim prowadzi postępowanie dotyczące niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło 12 czerwca 2026 roku w centrum miasta. Z ustaleń śledczych wynika, że dwóch mężczyzn idących chodnikiem zostało zaatakowanych przez 32-letniego rowerzystę. Powodem agresji miało być zwrócenie mu uwagi na zbyt szybką jazdę rowerem.

Napastnik miał wyciągnąć nóż i zaatakować obu mężczyzn. Jeden z nich zdołał uciec i schronić się w pobliskim sklepie spożywczym. Drugi został ugodzony dwukrotnie – w plecy oraz w głowę.

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Podejrzany był pijany

Po zdarzeniu 32-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. W chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości.

- Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała, a więc przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 - przekazał Prokurator Rejonowy Adam Naumczuk.

Nie przyznał się do winy

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach twierdził, że pozostawał w konflikcie z pokrzywdzonym i jego kolegą od dłuższego czasu.

Według jego wersji wydarzeń to właśnie oni mieli chcieć go pobić w dniu zdarzenia.

Sąd zdecydował o areszcie

15 czerwca 2026 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo w sprawie okoliczności ataku jest kontynuowane.