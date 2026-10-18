Uderzenie BMW w furmankę. Ranne dwie osoby i koń

Paweł Jakubowski
2026-10-18 13:20

Do wypadku doszło po zmroku w powiecie siemiatyckim. BMW uderzyło w furmankę. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ranny jest też koń.

Na wypadku doszło po zmroku w miejscowości Miłkowice-Paszki, nieopodal cmentarza.  BMW uderzyło w zaprzęg konnym. W wyniku uderzenia wóz rozpadł się na części, a koń uciekł.

- Samochód wpadł do rowu, a następnie siła uderzenie wyrzuciła o na drogę - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie

Najpierw do szpitala został przetransportowany kierowca BMW. Później źle się poczuł woźnica i również został zabrany przez karetkę. Koń po krótkim czasie został odnaleziony. Zajął się nim lekarz weterynarii.

– Kierujący furmanką był trzeźwy. Od kierującego BMW pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie – informuje mł. asp. Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

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