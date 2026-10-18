Auta sportowe, zabytkowe i motocykle. Trwają Podlaskie Targi Motoryzacyjne

To już XV edycja Podlaskich Targów Motoryzacyjnych. Na imprezie najnowsze modele samochodów, oferta lokalnych dealerów oraz produkty związane z branżą motoryzacyjną.

Impreza skierowana jest do wszystkich pasjonatów aut oraz osób, które planują zakup nowego pojazdu.

Atrakcje:

wystawa samochodów, nowych, sportowych i zabytkowych

prezentacja motocykli

prezentacja pojazdów specjalistycznych

stoiska salonów samochodowych

pokazy bezpiecznej jazdy

konkursy z narodami

Podlaskie Targi Motoryzacyjne- 18 X na Chorten Arenie. W godz. 11.00-17.00.

Wstęp jest wolny.