Auta sportowe, zabytkowe i motocykle. Trwają Podlaskie Targi Motoryzacyjne

Paweł Jakubowski
2026-10-18 11:02

Fani motoryzacji mają nie lada ratkę. Na Chorten Arenie trwają Podlaskie Targi Motoryzacyjne, na których dosłownie wszystko co wiąże się branżą motoryzacyjną.

Wystawa aut i motocykli na Podlaskich Targach Motoryzacyjnych. O imprezie na Chorten Arenie przeczytasz w Eska Białystok.
Autor: Podlaskie Targi Motoryzacyjne/ Materiały prasowe

To już XV edycja Podlaskich Targów Motoryzacyjnych. Na imprezie najnowsze modele samochodów, oferta lokalnych dealerów oraz produkty związane z branżą motoryzacyjną.

Impreza skierowana jest do wszystkich pasjonatów aut oraz osób, które planują zakup nowego pojazdu.

Atrakcje:

  •  wystawa samochodów, nowych, sportowych i zabytkowych
  •  prezentacja motocykli
  •  prezentacja pojazdów specjalistycznych
  •  stoiska salonów samochodowych  
  •  pokazy bezpiecznej jazdy
  •  konkursy z narodami 

 Podlaskie Targi Motoryzacyjne- 18 X na Chorten Arenie. W godz. 11.00-17.00.

Wstęp jest wolny.

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