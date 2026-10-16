Są zarzuty dla 57-latki, która śmiertelnie potrąciła dwie seniorki w Białymstoku

Paweł Jakubowski
Julia Łata
2026-10-16 14:12

57-letnia kobieta usłyszała zarzut po śmiertelnym wypadku na ul Hallera w Białymstoku. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

Zarzuty postawiał kobiecie dziś (16.10) białostocka prokuratura. Dotyczą one nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Kobieta przyznała się do zarzutu. Z jej wyjaśnień wynika, że nie zauważyła kobiet, które przechodziły przez przejście dla pieszych. Nie podjęła nawet próby hamowania. Z nagrań monitoringu wynika, że kierująca nie przekroczyła dopuszczalnej prędkości 

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 6.00 na ul. Hallera w Białymstoku.  Kierująca  osobowym Nissanem uderzyła w dwie kobiety. Obie zmarły na miejscu. 

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