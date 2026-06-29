Turystyczna Ósemka niebawem wyruszy w drogę. W tym roku dwie nowe trasy

Z Białegostoku przez Wasilków, Supraśl, Kopną Górę aż po Kruszyniany i z powrotem! Już 2 lipca Turystyczna Ósemka wyjedzie na podlaskie drogi. Jednodniowy bilet na wakacyjny autobus kosztuje 20 zł i obejmuje nie tylko kursy po naszym regionie, ale jest też dobowym biletem na Białostocką Komunikację Miejską.

Turystyczne Ósemki będą kursować do 30 sierpnia w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. To linia typu hop-on/hop-off - jeden bilet obowiązuje na cały dzień na wszystkie tego typu autobusy.

Nowe pętle

W tym roku Turystyczną Ósemką zwiedzicie nie tylko miejscowości w pobliżu Białegostoku - do wyporu są też pętla północna, pokazująca uroki Suwalszczyzny, i południowa, która zabierze was w podróż z Bielska Podlaskiego przez Krainę Otwartych Okiennic aż po Puszczę Białowieską.

Z Białegostoku pojedziecie zaś do Pomigacz, Tykocina i Choroszczy lub do Wasilkowa, Supraśla, Kopnej Góry i Kruszynian.

Trasy

Linia A1: Białystok – Pomigacze – Turośń Kościelna – Kurowo – Tykocin – Choroszcz – Białystok.

Odjazdy z dworca autobusowego w Białymstoku o 09:00, 12:30 i 15:00.Linia A2: Białystok – Sielachowskie (Wasilków) – Supraśl – Kopna Góra – Poczopek – Kruszyniany – Poczopek – Kopna Góra – Supraśl – Sielachowskie (Wasilków) – Białystok.

Odjazdy z dworca autobusowego w Białymstoku o 08:30, 12:00 i 15:00.

Linia B: Augustów – Studzieniczna – Sejny – Wigry – Stary Folwark – Krzywe – Suwałki – Płociczno-Tartak – Augustów.

Odjazdy z dworca autobusowego w Augustowie o 08:45, 12:15 i 16:00.

Linia C: Hajnówka – Białowieża – Hajnówka – Narew – Trześcianka – Puchły – Bielsk Podlaski – Hajnówka.