Tragedia w Podlaskiem. Rowerzysta zmarł mimo reanimacji

Śmiertelny wypadek rowerzysty w powiecie augustowskim

Wstępne informacje wskazują, że rowerzysta nagle stracił kontrolę nad swoim jednośladem, co zakończyło się fatalnym w skutkach uderzeniem o twarde podłoże. Świadkowie niezwłocznie zaalarmowali służby ratunkowe, które po chwili pojawiły się na miejscu. Niestety, mimo akcji reanimacyjnej, życia rowerzysty nie udało się uratować.

Czytaj też: 28-letni Patryk nie żyje. Strażak zostawił kilkumiesięcznego synka

Obecnie na miejscu tego tragicznego wypadku pracują śledczy, a wszelkie czynności zabezpieczające odbywają się pod nadzorem prokuratora.