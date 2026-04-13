Tragedia w Podlaskiem. Rowerzysta zmarł mimo reanimacji

Jacek Chlewicki
2026-04-13 11:14

W poniedziałek rano, 13 kwietnia, w miejscowości Lipsk w powiecie augustowskim rozegrał się dramat. Kierujący jednośladem upadł na jezdnię, a jego życia, mimo podjętej interwencji medycznej, nie zdołano uratować.

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Śmiertelny wypadek rowerzysty w powiecie augustowskim

Wstępne informacje wskazują, że rowerzysta nagle stracił kontrolę nad swoim jednośladem, co zakończyło się fatalnym w skutkach uderzeniem o twarde podłoże. Świadkowie niezwłocznie zaalarmowali służby ratunkowe, które po chwili pojawiły się na miejscu. Niestety, mimo akcji reanimacyjnej, życia rowerzysty nie udało się uratować.

Obecnie na miejscu tego tragicznego wypadku pracują śledczy, a wszelkie czynności zabezpieczające odbywają się pod nadzorem prokuratora.

