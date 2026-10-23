To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Podlasiu. Historia miesza się tu z legendą

Wewnątrz drewnianego ogrodzenia znajduje się kaplica wzniesiona w 1990 roku, kilka krzyży drewnianych i kamiennych oraz przydrożne kapliczki. Szczególną uwagę zwraca stary drewniany krzyż. Umieszczona na nim tabliczka głosi, że mieli go wystawić ochrzczeni Jaćwingowie w 1283 roku. Oficjalny serwis Augustowa przedstawia tę historię jako element miejscowej tradycji.

Z uroczyskiem związane są również opowieści o uzdrowieniach. Strona samorządowa gminy Augustów podaje, że właśnie z nimi wiąże się nazwa miejsca. Raz w roku, na św. Jana, odprawiane jest tu nabożeństwo.

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Do Świętego Miejsca prowadzi leśna droga. Podlaskie Travel opisuje uroczysko jako miejsce ukryte w Puszczy Augustowskiej, do którego można dotrzeć m.in. trasą biegnącą doliną Rospudy. Dziś niewielka drewniana kaplica pośród lasu przypomina o wielowiekowej historii tych terenów. Fakty mieszają się tutaj z miejscową tradycją, a samo uroczysko pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych zakątków okolic Augustowa.

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