Jagiellonia- Anderlecht. Belgowie zdecydowanie lepsi na Chorten Arenie

Paweł Jakubowski
2026-10-22 18:12

Jagiellonia Białystok przegrywa z Anderlechtem Bruksela 0:3. Zaczęło się od fatalnego błędu w pierwszej połowie. A w drugiej rywal wypunktował Dumę Podlasia.

Mecz Jagiellonii z Anderlechtem na wypełnionym stadionie. O wyniku spotkania przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Paweł Jakubowski

Do składu Jagiellonii powrócił Nik Prelec, od pierwszych minut nie było na boisku Jesusa Imaza. Anderlecht był aktywniejszy od pierwszych minut. 

W 20 min fatalny błąd w obronie kosztował stratę ola. Piłkę źle podał we własnym polu karnym Findel, a futbolówkę przejął Mihajło Cvetkovic i trafił do siatki.

Duma obudziła się w 38 min. Blisko był Kamil Jóźwiak, ale wyprzedził go bramkarz rywali. Za chwilę strzał Szmyta zablokował obrońca Anderlechtu.  

Druga połowa

Lepiej wyglądała Jagiellonia, która przeprowadziła kilka akcji. W 63 min w walce o piłkę został przewrócony Ousmane Sow, ale sędzie nie dopatrzył się rzutu karnego. 

W 72 min goście podwyższyli na 2:0. Po przechwycie piłki na prawym skrzydle z ostrego kąta huknął Marten Winkler.

W 80 min Anderlecht dołożył trzecie trafienie. Onia Sekem przebiegł kilkanaście metrów i posłał piłkę do siatki tuż przy słupku. 

Duma Podlasia nie miała chyba argumentów, aby cokolwiek ugrać w tym meczu. 

 

ROLKI