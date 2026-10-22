Jagiellonia- Anderlecht. Belgowie zdecydowanie lepsi na Chorten Arenie

Do składu Jagiellonii powrócił Nik Prelec, od pierwszych minut nie było na boisku Jesusa Imaza. Anderlecht był aktywniejszy od pierwszych minut.

W 20 min fatalny błąd w obronie kosztował stratę ola. Piłkę źle podał we własnym polu karnym Findel, a futbolówkę przejął Mihajło Cvetkovic i trafił do siatki.

Duma obudziła się w 38 min. Blisko był Kamil Jóźwiak, ale wyprzedził go bramkarz rywali. Za chwilę strzał Szmyta zablokował obrońca Anderlechtu.

KOSZMARNY błąd defensywy Jagiellonii‼️ Ekipa Adriana Siemieńca przegrywa z Anderlechtem od 21. minuty ⚽ 📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Super Polsat 📲 Polsat Box Go https://t.co/JI4WWLcPK7— Polsat Sport (@polsatsport) October 22, 2026

Druga połowa

Lepiej wyglądała Jagiellonia, która przeprowadziła kilka akcji. W 63 min w walce o piłkę został przewrócony Ousmane Sow, ale sędzie nie dopatrzył się rzutu karnego.

W 72 min goście podwyższyli na 2:0. Po przechwycie piłki na prawym skrzydle z ostrego kąta huknął Marten Winkler.

W 80 min Anderlecht dołożył trzecie trafienie. Onia Sekem przebiegł kilkanaście metrów i posłał piłkę do siatki tuż przy słupku.

Duma Podlasia nie miała chyba argumentów, aby cokolwiek ugrać w tym meczu.

7️⃣2️⃣ minuta i gol Martena Winklera ⚽ Jagiellonia przegrywa już 0:2 z Anderlechtem w Lidze Europy‼️ 📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Super Polsat 📲 Polsat Box Go #UEL https://t.co/EhjL5AbjVY— Polsat Sport (@polsatsport) October 22, 2026