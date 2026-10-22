Malik Montana odwiedza Białystok. "Gangsta raper" zagra jutro

Malik Montana, to polsko-niemiecki raper, autor tekstów i producent muzyczny. Jego teledyski kręcą milionowe odsłony w sieci. Słynie ze scenicznego wizerunku, w którym mocno eksponuje klimat uliczny, drogie samochody, luksus i bezkompromisowość, przez co dorobił się łatki „gangstera”

Malik 21 października wystąpi w hali Torwaru w Warszawie, gdzieś świętował 10-lecie swojej kariery. Niespodzianką był jego występ z Julią Wieniawą. Po występie wręczył artystce kilkaset róż.

Jaki występ zaplanował w Białymstoku? Przekonacie się w piątkowy (23.10) wieczór w Show Klubie przy ul. Lipowej.