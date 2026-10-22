Malik Montana odwiedza Białystok. "Gangsta raper" zagra jutro

Paweł Jakubowski
2026-10-22 13:28

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny rapowej odwiedza Białystok. Wystąpi w piątek (23.10) na scenie klubu Show.

Malik Montana
Autor: Show Club / Materiały prasowe

Malik Montana, to polsko-niemiecki raper, autor tekstów i producent muzyczny. Jego teledyski kręcą milionowe odsłony w sieci. Słynie ze scenicznego wizerunku, w którym mocno eksponuje klimat uliczny, drogie samochody, luksus i bezkompromisowość, przez co dorobił się łatki „gangstera” 

Malik 21 października wystąpi w hali Torwaru w Warszawie, gdzieś świętował 10-lecie swojej kariery. Niespodzianką był jego występ z Julią Wieniawą. Po występie wręczył artystce kilkaset róż. 

Jaki występ zaplanował w Białymstoku?  Przekonacie się w piątkowy (23.10) wieczór w Show Klubie przy ul. Lipowej. 

Przeczytaj także:

 

ROLKI

rap
Białystok
malik montana