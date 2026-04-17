Targi Książki w Białymstoku. Znani pisarze i setki książek

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-04-17 14:16

W Białymstoku rozpoczynają się 13. Targi Książki – największe wydarzenie literackie w północno-wschodniej Polsce. Na stadionie miejskim Chorten Arena od piątku do niedzieli na odwiedzających czekają dziesiątki spotkań autorskich i blisko setka wystawców.

Autor: AKPA
  • ok. 90 wystawców z całej Polski
  • kilkadziesiąt spotkań z autorami
  • wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli
  • miejsce: stadion miejski Chorten Arena w Białymstoku

W programie targów znalazły się spotkania z czołowymi autorami, m.in. Andrzejem Sapkowskim, Magdaleną Grzebałkowską, Mikołajem Grynbergiem i Jakubem Małeckim. Zaplanowano także rozmowy z Borą Chung oraz białoruskim pisarzem Maksimem Znakiem.

W sobotę zaplanowano najwięcej wydarzeń, w tym rozmowę z Sapkowskim. Niedziela upłynie pod znakiem spotkań międzynarodowych. Na targach swoje książki prezentują także instytucje i niezależne wydawnictwa, a odwiedzający mogą zdobyć autografy i porozmawiać z autorami.

