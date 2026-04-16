Tajemnicze zniknięcie 17-letniej Wiktorii. Policja prosi o pomoc

Jacek Chlewicki
2026-04-16 15:34

Białostoccy policjanci rozpoczęli poszukiwania 17-letniej Wiktorii Igi Polnickiej. We wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, nastolatka opuściła swoje miejsce zamieszkania i do tej pory nie wróciła do domu.

i

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Akcję poszukiwawczą nadzoruje Komisariat Policji II w Białymstoku. Mundurowi apelują o szerokie udostępnianie komunikatu oraz zdjęcia zaginionej, co może znacząco przyczynić się do jej odnalezienia.

Od chwili, gdy dziewczyna opuściła dom, nie pojawiły się żadne wskazówki dotyczące jej obecnego miejsca pobytu.

Jak wygląda zaginiona 17-letnia Wiktoria z Białegostoku?

Wiktoria Iga Polnicka charakteryzuje się:

  • wzrostem około 153 cm
  • drobną sylwetką
  • długimi włosami w ciemnym kolorze

W momencie zniknięcia nastolatka miała na sobie:

  • czarną bluzę wyposażoną w kaptur
  • spodnie w czarnym kolorze

Policja z Białegostoku prosi o pilny kontakt w sprawie zaginionej nastolatki

Każdy, kto posiada jakiekolwiek wiadomości mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu dziewczyny, jest proszony o bezzwłoczne zawiadomienie służb pod numerem alarmowym 112 bądź w dowolnym komisariacie policji.

