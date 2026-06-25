Suwałki. Dramat nad zalewem Arkadia. 14-latek trafił do szpitala po reanimacji

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-25 8:45

Dramatyczne chwile rozegrały się w środowe popołudnie nad zalewem Arkadia w Suwałkach. 14-letni chłopiec zniknął pod wodą i został odnaleziony przez płetwonurków po około 20 minutach. Dzięki szybkiej akcji służb ratunkowych udało się przywrócić jego czynności życiowe przed przewiezieniem do szpitala.

Policyjny radiowóz, srebrne kombi z niebieskimi pasami i napisem „POLICJA”, stoi na zielonym brzegu zalewu Arkadia w Suwałkach, otoczony drzewami. W wodzie odbija się jego sylwetka, symbolizując interwencję po dramacie 14-latka, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • 14-latek zniknął pod wodą w zalewie Arkadia w Suwałkach.
  • Chłopiec został odnaleziony przez płetwonurków po około 20 minutach.
  • Ratownikom udało się przywrócić jego czynności życiowe.
  • Nastolatek trafił do szpitala.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 24 czerwca, około godziny 15:50 nad zalewem Arkadia w Suwałkach. Pod wodą zniknął 14-letni chłopiec. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Jak przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, nastolatek został wyłowiony przez płetwonurków po około 20 minutach.

– W środę 24 czerwca doszło do kolejnej dramatycznej sytuacji, tym razem w wodach zalewu Arkadia przed 16. Pod lustrem wody zniknął nastolatek i został wyłowiony przez płetwonurków po około 20 minutach. O jego życie walczą teraz lekarze – przekazał rzecznik.

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Do dramatu odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Poinformował, że gdy chłopca wyciągnięto z wody, nie dawał oznak życia. Dzięki szybkiej akcji strażaków, policjantów i zespołu ratownictwa medycznego udało się jednak przywrócić jego czynności życiowe jeszcze przed przewiezieniem do szpitala.

Renkiewicz przypomniał także, że kąpielisko nad zalewem Arkadia nie jest jeszcze strzeżone. Jak podkreślił, oficjalny sezon kąpielowy z pełną obsadą ratowników wodnych rozpocznie się dopiero 1 lipca. Do tego czasu zaapelował do mieszkańców, szczególnie rodziców i opiekunów, o zachowanie szczególnej ostrożności oraz niewchodzenie do wody w miejscach niestrzeżonych.

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