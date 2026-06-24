Polak miał szczęście w Eurojackpot. Jeden zakład odmieni jego życie

Wygrana wyniosła 1 328 001,70 zł.

Szczęśliwy kupon kupiono w Suwałkach przy ul. Warszawskiej 32.

Gracz skorzystał z metody „chybił trafił”.

To najwyższa wygrana w historii miasta w Eurojackpot.

Wygrana III stopnia (5+0) padła po losowaniu 23 czerwca. Zwycięski kupon został zakupiony w punkcie LOTTO przy ul. Warszawskiej 32. Gracz skorzystał z metody „chybił trafił”.

Wylosowane liczby to: 24, 27, 43, 48, 50 oraz 4 i 12. Żadnemu z uczestników Eurojackpot nie udało się zdobyć głównej wygranej. Ponad 1,3 mln zł to rekordowa wygrana w historii Suwałk w Eurojackpot. Większa wygrana w mieście padła jedynie w Lotto – w lutym 2015 roku jeden z graczy zdobył ponad 30,2 mln zł.

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Najwyższa wygrana w historii Eurojackpot w Polsce padła natomiast w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim i wyniosła 213 mln zł.

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