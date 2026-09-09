100-procentowa skuteczność na granicy z Białorusią. Straż Graniczna pokazała nagranie

Część migrantów została zatrzymana przez polskie służby. Większość osób na widok patroli zrezygnowała natomiast z przekroczenia granicy i wycofała się na terytorium Białorusi.

Straż Graniczna podsumowała 2026 rok

Od początku 2026 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zarejestrował ponad 410 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Jak zapewnia formacja, żadna z nich nie zakończyła się powodzeniem.

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Według Straży Granicznej wszystkie dotychczasowe próby naruszenia polsko-białoruskiej granicy zostały powstrzymane. Formacja deklaruje tym samym stuprocentową skuteczność ochrony podległego jej odcinka granicy państwowej.

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia:

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