100-procentowa skuteczność na granicy z Białorusią. Straż Graniczna pokazała nagranie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-09 8:39

Ponad 50 osób próbowało w ostatnich dniach nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Wszystkie zdarzenia odnotowano na odcinku zabezpieczanym przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Narewce.

Radiowóz na drodze wzdłuż zapory na granicy z Białorusią. O jej szczelności przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Część migrantów została zatrzymana przez polskie służby. Większość osób na widok patroli zrezygnowała natomiast z przekroczenia granicy i wycofała się na terytorium Białorusi.

Straż Graniczna podsumowała 2026 rok

Od początku 2026 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zarejestrował ponad 410 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Jak zapewnia formacja, żadna z nich nie zakończyła się powodzeniem.

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Według Straży Granicznej wszystkie dotychczasowe próby naruszenia polsko-białoruskiej granicy zostały powstrzymane. Formacja deklaruje tym samym stuprocentową skuteczność ochrony podległego jej odcinka granicy państwowej.    

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Archiwalne zdjęcia:

Kuźnica. Atak migrantów na przejście graniczne 16.11.2021
Galeria zdjęć 50
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