Były nielegalne gry, gotówka i smartfony. 28-latek zatrzymany

Funkcjonariusze skontrolowali lokal, gdzie według ustaleń urządzane były nielegalne gry hazardowe.

W wyniku kontroli lokalu zabezpieczono 6 automatów do gier, 3600 zł oraz dwa smartfony. Obiekt był wyposażonego w system monitoringu służącego do selekcji klientów

Na miejscu zastano 28-latka, który obsługiwał lokal z automatami. Mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier hazardowych wbrew przepisom. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Oprócz sankcji karnych osobom urządzającym nielegalne gry hazardowe grozi kara pieniężna 100 tys. zł za każdy nielegalny automat.