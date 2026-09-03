Starcie polskich gigantów. Jagiellonia Białystok kontra Lech Poznań

Julia Łata
Paweł Jakubowski
2026-09-03 13:22

Czas na zaległy mecz 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra dziś na wyjeździe z Lechem Poznań. Czeka nas emocjonujące widowisko - to jedyne polskie kluby, które zakwalifikowały się do europejskich pucharów.

Cieszący się piłkarze Jagiellonii Białystok na boisku. O meczu z Lechem Poznań przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kamil Świrydowicz

Przed nami zaległe, ale jakże ciekawe starcie w piłkarskiej Ekstraklasie. Lech Poznań podejmuje Jagiellonię Białystok. Oba zespoły mają za sobą bardzo udaną końcówkę lata. To ze względu na awans do Ligi Europy. Ponadto notują dobre wyniki w Ekstraklasie. Lech jest na drugim miejscu z dorobkiem 10 punktów, Jagiellonia traci do zespołu z Poznania tylko jedno oczko. 

Obie drużyny są na fali. W ostatniej kolejce Duma Podlasia pokonała Raków Częstochowa aż 5:2, a Lech w ostatnich sekundach meczu triumfował nad Widzewem Łódź. 

Spotkanie pokaże, kto wiedzie prym na ligowych boiskach. Atutem Lecha będzie własne boisko, z kolei Jagiellonia dobrze sobie radzi na wyjazdach w tym sezonie i na pewno nie spęka przed żywiołową poznańską publicznością.

Początek starcia w Poznaniu o godz. 20:30.  

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