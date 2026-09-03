Białystok w kłębach dymu: Finał East Side Drift na Torze Białystok

Co nas czeka? Trzy słowa: Dym, Prędkość, Precyzja.

Finał East Side Drift to nie jest zwykły pokaz; to bezkompromisowe starcie gigantów, gdzie liczy się każdy milimetr precyzji, każda sekunda reakcji i każda kropla potu wylana w garażu. To kulminacja całorocznych przygotowań i zarwanych nocy.

Czysty drift

Kierowcy nie przyjeżdżają tu liczyć punktów – przyjeżdżają zostawić wszystko na torze i pokazać, kto ma najzimniejszą krew i jak wygląda prawdziwy drift na krawędzi. Kibice mogą spodziewać się zapierających dech w piersiach przejazdów zderzak w zderzak, kłębów dymu i czystej sportowej rywalizacji, która rozgrzeje Tor Białystok

Zero oszczędzania sprzętu tylko czysty drift i walka o tytuł mistrza East Side Drift. Teo moa się spodziewać kibice.

East Side Drift

to dynamicznie rozwijająca się liga driftingowa, która stawia na promocję motorsportu we wschodniej Polsce i budowanie silnej społeczności pasjonatów jazdy w kontrolowanym poślizgu. To coś więcej niż tylko zawody – to platforma dla kierowców, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, do rywalizacji na najwyższym poziomie w bezpiecznych, torowych warunkach. Liga ESD kładzie nacisk na widowiskowość, precyzję jazdy oraz bezpośredni kontakt z kibicami, tworząc niepowtarzalną atmosferę i dostarczając niezapomnianych wrażeń podczas każdej rundy.