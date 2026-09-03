Awantura domowa i hodowla marihuany. 36-latce grożą trzy lata więzienia

Białostocka policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej w gminie Juchnowiec Kościelny. Ze zgłoszenia wynikało, że przed domem nietrzeźwy mężczyzna awanturuje się z kobietą, a w domu mogą przebywać dzieci. Na miejscu funkcjonariusze zastali na posesji 36-latkę, która po awanturze nie mogła wejść do domu. Zauważyli też, że jedno z okien na parterze jest otwarte. Jak się okazało, był to pokój należący do kobiety.

W środku policjanci zobaczyli, że na parapecie stoi doniczka z krzakiem konopi. Kobieta tłumaczyła, że roślina nie należy do niej. Ale to nie wszystko. Podczas przeszukania szafy stojącej w salonie policjanci znaleźli niewielki woreczek z zawartością grzybków halucynogennych. Środki zabezpieczono. 36-latka usłyszy zarzuty nielegalnej uprawy konopi oraz posiadania środków odurzających. Grozi jej za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.