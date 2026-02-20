Śmierć 27-latki Karoliny w bali ogrodowej. Policja zatrzymała znanego fotografa

Dramat rozegrał się 14 lutego w powiecie augustowskim, gdzie zmarła 27-letnia kobieta

Ofiara relaksowała się w ogrodowej balii w towarzystwie 35-letniego partnera

Mężczyzna po powrocie z domu miał zastać partnerkę nieprzytomną w wodzie

Bezpośrednią przyczyną zgonu, potwierdzoną badaniami, było utonięcie

Sprawę bada augustowska policja pod nadzorem prokuratury

Wyszły na jaw podejrzenia dotyczące przestępstw 35-latka wobec innej kobiety

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny

Do tragicznego zdarzenia doszło w walentynki na jednej z prywatnych posesji w powiecie augustowskim. 27-letnia Karolina spędzała czas ze swoim 35-letnim partnerem, korzystając z kąpieli w ogrodowej balii. Według pierwotnych ustaleń śledczych, mężczyzna na chwilę oddalił się z miejsca relaksu, a po powrocie zauważył, że kobieta leży w wodzie nieprzytomna. Podjął próbę reanimacji i wezwał pomoc, jednak życia 27-latki nie udało się uratować. Początkowo został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. Jak ustalił "Super Express", zatrzymany to znany augustowski fotograf.

Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Augustowie, działająca pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Rejonowej. Biegli potwierdzili, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. W toku śledztwa pojawiły się jednak nowe okoliczności.

- Ujawniono jednak uzasadnione podejrzenie, iż mężczyzna ten dopuścił się wcześniej wobec innej kobiety poważnych przestępstw - przekazał prok. Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Z informacji, do których dotarło "Radio Eska", wynika, że podejrzany usłyszał dwa zarzuty, jednak prokuratura na obecnym etapie nie zdradza ich treści. W świetle obowiązujących przepisów, 35-latkowi może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze badają nie tylko okoliczności śmierci 27-latki. Śledczy sprawdzają historię relacji 35-letniego mężczyzny z innymi kobietami.

– W dalszym ciągu poszukujemy ewentualnie innych świadków jego relacji z jego partnerkami, a także ewentualnie innych jego byłych partnerek, które mogły być przez niego pokrzywdzone, więc tutaj nie wykluczam także kolejnych zarzutów – powiedział reporterce "Radia Eska" Sebastian Piekarski prokurator rejonowy z Augustowa.