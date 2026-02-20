Ponad 200 lotów rocznie. Lądowisko na dachu USK w Białymstoku przejdzie modernizację

USK w Białymstoku otrzyma 4 mln zł na modernizację lądowiska

Inwestycja ma zakończyć się do końca 2026 roku

Koszt całości to prawie 5 mln zł — potrzebne będą dodatkowe środki

Rocznie odbywa się ponad 200 operacji lotniczych LPR

Nośność lądowiska wzrośnie do 6 ton

Modernizacja obejmie oświetlenie, nawigację, strefę FATO i system przeciwpożarowy

Modernizacja ma dostosować lądowisko do wymogów rozporządzenia dotyczącego SOR oraz Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Prace muszą zakończyć się do końca 2026 roku. Szpital podkreśla jednak, że przyznana kwota nie pokryje pełnych kosztów inwestycji. - Finansowanie, które uzyskaliśmy to są 4 miliony. Natomiast koszt inwestycji, którą powinniśmy wykonać tak, aby dostosować do warunków rozporządzenia to jest prawie 5 milionów – tłumaczy dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.

W USK co roku wykonywanych jest ponad 200 operacji lotniczych LPR. Transportowani są m.in. pacjenci z podejrzeniem udaru, zawału, ofiary wypadków czy osoby z hipotermią. Jednym z głównych elementów modernizacji będzie zwiększenie nośności lądowiska. - Nasze lądowisko ma nośność około 3,5 tony. Natomiast wymagana rozporządzeniem nośność to 5,7 tony. Nasze lądowisko po modernizacji będzie miało udźwig 6 ton – wyjaśnia doc. Wojewódzka-Żelezniakowicz.

Zakres prac obejmie też nowe oświetlenie i nawigację, powiększenie strefy FATO, wymianę siatki zabezpieczającej oraz modernizację systemu przeciwpożarowego. System gaszenia pożaru będzie systemem automatycznym obwodowym z możliwością zintegrowania z systemem powiadamiania przeciwpożarowego szpitalnego – dodaje szefowa SOR. Lądowisko będzie całodobowo monitorowane. Pierwszym etapem inwestycji ma być opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie właściwych prac modernizacyjnych.