Szokujący news był przynętą. Tak hakerzy kradli hasła do Facebooka

Przestępcy działający na terenie Polski i Niemiec od maja 2022 do maja 2024 roku stosowali wyrafinowaną metodę phishingową. Tworzyli fałszywe strony internetowe, które do złudzenia przypominały popularne portale informacyjne i publikowali na nich sensacyjne, nieprawdziwe wiadomości, na przykład o śmierci znanej osoby. Użytkownik, który kliknął w taki link, widział na ekranie okno logowania do Facebooka. W rzeczywistości była to pułapka, a wpisane w formularzu login i hasło trafiały prosto w ręce oszustów, którzy natychmiast przejmowali kontrolę nad kontem.

Przejęte konto służyło do wyłudzeń na BLIK. Znajomi tracili pieniądze

Po uzyskaniu dostępu do konta na portalu społecznościowym, członkowie grupy rozpoczynali drugi etap oszustwa. Wykorzystując komunikator internetowy, podszywali się pod właściciela profilu i kontaktowali się z jego znajomymi. W rozmowach prosili o pilną pomoc finansową, najczęściej o pożyczenie niewielkiej kwoty poprzez przekazanie kodu BLIK. Niczego nieświadome ofiary, wierząc że pomagają przyjacielowi w potrzebie, autoryzowały płatności, a pieniądze trafiały bezpośrednio do przestępców. W ten sposób grupa wyłudziła znaczne sumy pieniędzy od wielu osób.

Wielka akcja CBZC. 11 osób z zarzutami i milion złotych w zabezpieczonym mieniu

Skrupulatna praca policjantów z białostockiego zarządu CBZC doprowadziła do zidentyfikowania łącznie jedenastu członków grupy przestępczej. Śledczy przedstawili im ponad 400 zarzutów, które dotyczą między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw internetowych, prania pieniędzy oraz bezprawnego uzyskiwania dostępu do informacji. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec sześciu podejrzanych. W toku postępowania funkcjonariusze zabezpieczyli także mienie o wartości miliona złotych, które posłuży do pokrycia strat poniesionych przez pokrzywdzonych.

Sprawdź, czy Twoje dane wyciekły. Policja apeluje do poszkodowanych

Policja uruchomiła specjalne narzędzia dla potencjalnych ofiar tego oszustwa. Każdy użytkownik może wejść na rządową stronę bezpiecznedane.gov.pl, aby zweryfikować, czy jego login i hasło do Facebooka znalazły się w bazie przejętej przez przestępców. W przypadku potwierdzenia wycieku, należy skontaktować się ze śledczymi poprzez dedykowany adres e-mail [email protected]. Funkcjonariusze apelują również o natychmiastową zmianę hasła do swojego konta na Facebooku oraz we wszystkich innych serwisach, gdzie używane było to samo hasło, aby uniknąć dalszych problemów.

Źródło: Policja.pl